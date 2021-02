Ganz ohne Fasching und Maskierung hält es nicht jeder aus

Weichs – Für die Weichser Maschkera war es gestern schon ein außergewöhnlicher Faschingsdienstag. Erstmals seit vielen Jahrzehnten konnte kein richtiger Maschkerazug stattfinden, in Weichs, wo sich sonst zum Faschingsausklang meist einige tausend Zuschauer einfinden. Doch ganz ohne Maschkera ging es dann doch nicht. Einige Narren ließen es sich nicht nehmen und spazierten spontan maskiert durch die Straßen.

Neben einigen unentwegten „Altmaschkerern“ auch ein paar von der jüngeren Generation.

Natürlich wurde auf die Abstandsregeln geachtet. Einer der Faschingsnarren erklärte gegenüber den DN: „Wir machen die Spaziergänge durch Weichs nur im Sinne des Brauchtums und der Tradition. Wir sehen das auch als Motivation für die Zukunft, dass es wieder normal weiter gehen kann, auch wenn alles seine Zeit braucht“. „Weix bleibt bleibt Weix“ heißt es hier immer am Faschingsdienstag.

+ Ein Teil der „Spontanmaschkera“ traf sich an der Münchner Straße in Weichs. © nef

Eine besondere Idee haben sich Iris und Klaus Nefzger ausgedacht. Zusammen mit ihren Kindern stellten sie aus Lego, Playmobil und anderem Spielzeug fingiert den Maschkerazug 2021 in einem Film dar, in der sich viele der sonst teilnehmenden Gruppen wiederfinden, mit fetziger Musik hinterlegt. Dieser stößt in den sozialen Netzwerken auf reichlich positive Resonanz. Wer den außergewöhnlichen, etwa zweieinhalbminütigen Streifen sehen will, der kann ihn auf der Homepage der Gemeinde unter www.weichs.de herunterladen.

nef