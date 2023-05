Trauer um Anni Nefzger: Geben machte ihr immer besondere Freude

Weichs

Trauer um Anni Nefzger aus Weichs: Sie war eine soziale und beliebte Geschäftsfrau.

Weichs – Anni Nefzger aus Weichs ist im Alter von 88 Jahren im Dachauer Krankenhaus gestorben. Kurz vor ihrem Geburtstag ist sie dort nach einem Sturz in ihrem Garten eingeliefert worden.

Noch ein paar Wochen vorher genoss sie einige Tage beim traditionellen Ausflug mit der ganzen Großfamilie. Keiner ahnte, dass dies der letzte mit der so geliebten Oma war. Sie hatte zwar seit einiger Zeit einen Rollator, mit dem sie fast jeden Tag im Ort unterwegs war, aber das Alter sah man ihr keineswegs an.

Anni Nefzger war eine gebürtige Weichserin. Auf dem Atzenhofer-Hof „beim Blasi“, deshalb nannten sie bis zuletzt manche noch „Blasi - Anni“, ist sie zusammen mit vier Geschwistern aufgewachsen. Dort musste sie schon in jungen Jahren in der Landwirtschaft mithelfen, da der Vater sehr früh starb.

1960 heiratete sie Max Nefzger und übernahm mit ihm das „Friedl-Sattler“-Anwesen. Seither hatte sie auch noch den Namen „Friedl - Anni“. Auch dort kümmerte sie sich schnell um die kleine Landwirtschaft. Nebenher baute ihr leider bereits 1960 verstorbener Mann die Sattlerei und Polsterei zu einem geschätzten Raumausstatterbetrieb aus.

Anni Nefzger legte auch hier kräftig Hand an, und war oft beim Bodenlegen oder Tapezieren dabei. Bald boten sie auch Vorhänge an. Vorhänge nähen und bügeln, da ging Anni Nefzger so richtig auf. Bis ins hohe Alter war sie hier dann auch im Betrieb ihres Sohnes noch eine große Hilfe. Sie war nicht nur Mutter von vier Kindern, die mit ihren Familien alle am Ort wohnen, sondern auch Oma von zwölf Enkelkindern, die sie besonders vermissen werden.

Anni Nefzger war eine bekannte und geschätzte Geschäftsfrau, war auch gerne unter Leuten und recht gesellig, doch selbst im Mittelpunkt stehen wollte sie nie. Ob zum Seniorenclub, Gebetskreis, Frauenkreis, Treffen mit Freundinnen und anderen Feiern, sie ging überall gerne hin und war dort mit ihrer stets herzlichen und zufriedenen Art gern gesehen.

Trotz ihres hohen Alters erledigte sie ihren ganzen Haushalt noch selbst. Ihre Kirtanudeln, Faschingskrapfen, Bansen und andere Mehlspeisen hat sie meist nicht nur für den engsten Familienkreis gemacht, sondern auch verschenkt. Geben machte ihr immer besondere Freude. Ihr großes Spenderherz bewies sie regelmäßig mit Spenden für soziale Zwecke.

Ganz tief verwurzelt war Anni Nefzger im Glauben. Sie gehörte sicher zu den eifrigsten Kirchgängern in der Pfarrei.

HEINZ NEFZGER

Beerdigung

Im Familiengrab auf dem Kirchenfriedhof neben der von ihr so geliebten Marienkapelle wird sie ihre letzte Ruhe finden. Am morgigen Mittwoch findet um 18 Uhr in der St. Martinskirche ein Sterberosenkranz statt. Der Trauergottesdienst mit anschließender Beerdigung folgt am Donnerstag, 25. Mai, um 14 Uhr.