Jüngere wünschen sich mehr Angebote

Vor dem Weichser Gemeinderat gab Gemeindejugendpflegerin Elisabeth Moor, die seit 1. September 2017 hier tätig ist, einen detaillierten Bericht über die Gemeindejugendarbeit im vergangenen Jahr.

Weichs – Eines der Ziele der Jugendpflegerin war die Aktivierung der Mädchenarbeit, bei der man mit Sabrina Janssen von der Schulsozialarbeit der Grundschule und Rektorin Alexandra Wolff gut kooperierte.

Einmal wöchentlich übernahm Moor die Betreuung der Mädchengruppe der 3. und 4. Klassen an der Grundschule. Organisiert wurde auch eine Übernachtung in der Bibliothek und im Rahmen des Ferienprogramms ein Mädchentreff zum Basteln für Halloween.

Vom Jugendrat standen insgesamt acht Sitzungen auf dem Programm. Zu den planerischen Projekten 2018 gehörte zum Beispiel „Grünzug Ebersbach“, wo durch die Renaturierung des Bachs vor Aufhausen nicht nur Platz für seltene Tiere geschaffen werden, sondern dies auch zur Vermeidung von Hochwasser nach erfolgter Maßnahme führen soll.

Weiteres Ziel ist ein neues Juz, für das nach Meinung der Jugendlichen nach dem Umzug des Burzlbaum-Kindergartens ins neue Kinderhaus ab 2021 in den Räumen an der Frühlingstraße Platz wäre. Elisabeth Moor erklärte auch, dass sie regelmäßig den Funpark besucht und mit Einbeziehung von Jugendlichen auf Sauberkeit achtet und die Spielgeräte überprüft. Auch die weiteren Spielplätze der Gemeinde nimmt sie immer wieder in Augenschein.

An einer Jugendumfrage bei Kindern und Jugendlichen ab zehn Jahren nahmen 44 Mädchen und 42 Buben bis 17 Jahren teil. Daraus war zu entnehmen, dass etwa 70 Prozent die Spielplätze und etwa ein Drittel den Skaterplatz nutzen. Keinerlei Interesse besteht momentan an der Dirtbike-Strecke, wo sich die einstigen Initiatoren zurückgezogen haben. Das Interesse an der Anlage soll aber durch ein neues Kursangebot wieder reaktiviert werden.

Etwa 23 Prozent wünschen sich ein Angebot für Jüngere im Juz. Außerdem bedauern viele, dass es im Ort wenige Einkaufsmöglichkeiten gibt. Erstaunlich: Rund die Hälfte der Befragten gehört keinem Verein an. Renoviert wurde das Juz und auch mit ein paar neuen Spielgeräten ausgestattet.

Die Gemeindejugendarbeit ist gut vernetzt und steht im Austausch mit der Kommune und der Pfarrei. Die Kooperation mit Vereinen und Schulen (örtliche Grund- und Hauptschule sowie Mittelschule und Gymnasium in Markt Indersdorf) soll 2019 noch ausgebaut werden.

Recht gut kommen die neuen Öffnungszeiten im Juz beim Pfarrheim an: donnerstags von 17 bis 19 Uhr für die 10- 14-Jährigen. Es sind regelmäßig sieben bis zwölf Kinder anzutreffen. Von 19 bis 21 Uhr treffen sich Jugendliche ab 15 Jahre. Die Teilnehmerzahl von durchschnittlich fünf bis acht hätte dabei durchaus noch Potenzial nach oben, stellte Elisabeth Moor fest. Im Bild wurde des Weiteren der erst kürzlich gewählte neue Jugendrat vorgestellt.

