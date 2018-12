Neues Konzept für Weichser Faschingszug steht

Das Thema „Maschkerazug“ passte zwar nicht zur „Weihnachtssitzung“, doch die Zeit drängt. Im zweiten Anlauf hat nun der Gemeinderat dem neuen Konzept für die Zukunft des Weichser Umzuges am Faschingsdienstag zugestimmt.

Weichs – Am Tag vor der Gemeinderatssitzung hatten Bürgermeister Harald Mundl, Geschäftsleiter Werner Kerzel, der Sicherheitsfachmann Markus Weigl von der Gemeinde sowie Petra Bakomenko und Christian Dietrich vom Faschingskomitee gemeinsam die Details des neuen Konzepts erörtert.

Die neue Wegstrecke führt künftig vom Busparkplatz an der Glonn über die Freiherrn- und Fränkinger Straße zum Sport- und Bürgerhaus. Hier löst sich der Zug auf. Die Wagen sollen über Fränking den Ort wieder verlassen. Nach Zugende findet auf dem Parkplatz vor der Schule, wo Buden aufgestellt werden, und auf der abgesperrten Fränkinger Straße ein großes Faschingstreiben statt, das bis 21 Uhr begrenzt wird. Die Organisatoren erhoffen sich dadurch, dass mehr Besucher als früher in der Ortsmitte am Faschingstreiben teilnehmen, und sie so die Einnahmen steigern können. Außerdem verspricht man sich gleichzeitig mehr Resonanz auf die Auskehr im Bürgerhaussaal.

Bedenken, dass die neue Zugstrecke eventuell zu kurz sei, konnten ausgeräumt werden. Die bisherige Streckenlänge betrug 1350 Meter, die neue hat immerhin auch noch knapp über einen Kilometer. Die Zuschauer müssen dann eben kompakter an den Straßenrändern stehen. Auch das Sicherheitskonzept wurde als tragfähig angenommen.

Noch keine Zusage wollte das Ratsgremium zur Übernahme von fixen Umzugskosten für Feuerwehr, Straßenreinigung, Verpflegung von Feuerwehr und Polizei sowie die Entsorgung der Abfallcontainer in einer Gesamthöhe von rund 1800 Euro machen. Die Kommunalpolitiker wollen den Umzug 2019 abwarten und dann entscheiden, welchen Zuschuss sie geben wollen. Petra Hesse (SPD) hätte die Fixkosten lieber gleich übernommen, „das müsste uns der Maschkerazug schon Wert sein“. Dem schloss sich Werner Dornstädter (FW) an: „Wir können nicht dem Sportverein immer zuschießen und bei anderen Vereinen wie hier nichts tun.“ Bürgermeister Harald Mundl: „Wir wollen ja auch was tun. Doch warten wir vorerst halt nur das finanzielle Ergebnis des Umzuges ab.“

Heftige Kritik in Richtung Maschkerakomitee kam von Gemeinderätin Birgit Singer (CSU):

Sie stellte mit Blick auf die zwei anwesenden Komiteemitglieder fest, dass nach ihren eigenen Erfahrungen das Komitee nicht kritikfähig sei. „Bei euch sind immer alle anderen schuld, wenn es mal wieder nicht klappt, wie etwa beim letzten Starkbierfest, es krankt an einigen Punkten. Ihr baut bei Anregungen aber gleich eine Abwehrhaltung auf, und dann wundert Ihr euch, wenn es wieder schiefgeht.“ Singer, die selbst mit ihrer Gartenweiber-Gruppe seit Langem aktive Zugteilnehmerin ist, bot abermals ihre Hilfe an: „Ihr solltet mehr Leute mit ins Boot nehmen; Weichser, die Erfahrung mit unserem traditionsreichen Maschkerazug haben.“

Wer die Gemeinderätin kennt, weiß ihre Emotionen bei aller Kritik richtig einzuschätzen. Wenn Birgit Singer sich für eine Sache einsetzt, dann mit großer Leidenschaft. So als frühere Jugendreferentin und jetzt als Mitglied im Kulturressort. Ihr geht es um den Erhalt des Maschkerazuges – „und nicht darum, dass ich mehr Arbeit brauche“, sagte sie.

Christian Dietrich vom Maschkerakomitee stellte dazu fest, dass man immer auf der Suche nach weiteren Helfern sei.

Heinz Nefzger