Ausstellungsbesuch vom Wohnzimmer aus

Weichs

Gerhard Rinck aus Weichs wird es in der Rente und auch in Corona-Lockdownzeiten nicht langweilig. Natürlich empfindet er, der sonst so gerne mit seinem Fotoapparat auf Reisen geht, die Einschränkungen als nicht gerade angenehm. Doch die Fotografie hat ihn auch die vergangenen Monate nicht losgelassen. Wie bereits berichtet, hat er aus seinen Reisebildern Bücher erstellt.

Jetzt wurde gerade ein neues Projekt fertiggestellt, die Fotoausstellung Dachauer Hinterland: Analog, schwarz-weiß und abstrakt von ihm und seinen befreundeten Hobbyfotografen Sepp Geitner (ebenfalls aus Weichs) und Dr. Frank Strasser (München). Rinck erklärt seine Idee zu einer 3D-online-Ausstellung damit, dass viele Museen und Ausstellungen angesichts der Corona-Krise weitgehend geschlossen sind. Ein virtueller Galeriebesuch schafft aber Zugang in die verschiedensten Ausstellungsräume weltweit, hat er festgestellt.

Für Rinck bietet die Präsentation der Werke im digitalen Raum eine tolle Alternative, um Kunst dennoch an die Öffentlichkeit zu bringen. Aber auch weit über die Krise hinaus können seiner Meinung nach virtuelle Galerien einen einfachen und kostengünstigen Zugang schaffen, bei dem die Werke trotzdem mit vollem Raumgefühl erlebt werden können. Gerhard Rinck hat die Krise zum Anlass genommen, eine virtuelle Präsenz aufzubauen, um so den Interessierten Alternativen zum analogen Galeriebesuch zu bieten. Ambitionierte Fotografen mit Interesse am Projekt „Dachauer Hinterland“ sind zum Mitmachen herzlich eingeladen. Kontakt unter gerhard.rinck@t-online.de. Und hier geht’s zum Rundgang durch die 3D Online Ausstellung: https://www.kunstmatrix.com/de/ausstellungen-0. Dort kann man digital auch die Bilder aus seinen Büchern Venedig – Spurensuche in der Literatur; Usbekistan – Spurensuche auf der alten Seidenstraße; Portugal – Unterwegs zwischen Porto und Lissabon, bestaunen. Rincks etwas verschmitzte Einladung: „Die virtuelle Ausstellung ist bis zum 30. August 2021 zu jeder Tages- und Nachtzeit geöffnet, kann also auch nach 21 Uhr besucht werden. Der Eintritt ist frei. Heinz Nefzger