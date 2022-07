Harald Mundls letzte Versammlung

Teilen

Noch einmal das Wort als Vorsitzender ergriffen hat Harald Mundl (links). © nefzger

Der Weichser Bürgermeister hört als WBV-Vorsitzender vorzeitig auf

Weichs – Bürgermeister Harald Mundl, der seit der Gründung im Jahr 2007 an der Spitze der Weichser Bürgervertretung (WBV) steht, hat sein Amt nun – noch während seiner Amtszeit – zur Verfügung gestellt. Jochen Reiner wurde zu seinem Nachfolger gewählt (wir haben berichtet). Die Kasse aber wird Mundl bis zu den Vorstandswahlen 2024 weiter führen. Bei der Mitgliederversammlung ließ er in einer letzten Rede die vielen Jahre seiner Vorstandstätigkeit noch einmal etwas Revue passieren.

So war von ihm zu hören, dass die WBV mit fünf Sitzen immer noch stärkste Kraft im Gemeinderat ist. Und dass in den vergangenen 14 Jahren, seit die WBV erstmals in das Rathaus eingezogen ist, viel bewegt und umgesetzt wurde. „Wir haben durchaus etwas vorzuweisen“, so Mundl. Als Beispiele nannte er die Ansiedlung eines Netto-Markts, das neue Wohnbaugebiet, den Breitbandausbau, den Bau des Sport- und Bürgerhauses, das Kinderhaus und die Schaffung einer guten Informationspolitik.

Mundl vergaß aber auch nicht die harmonische Zusammenarbeit mit den anderen Gruppierungen im Gemeinderat zu erwähnen. Und er verhehlte auch nicht, dass dies alles nur mit einer moderaten Haushaltsführung geschafft werden konnte.

Momentan gehören der Weichser Bürgervertretung 21 Mitglieder an. Der Jahresbeitrag beträgt 50 Euro. Recht überschaubar ist laut Mundl der Kassenbestand, doch unzufrieden darüber ist man bei der WBV nicht.

Bei seinem Ausblick auf die künftigen Aktivitäten nannte WBV-Mitglied Christian Blumenschein die Teilnahme am gemeindlichen Ferienprogramm. Auch heuer bietet die WBV wieder eine Kanu-Tour auf der Altmühl an.

Von der stellvertretenden WBV-Vorsitzenden Andrea Neumann bekam Mundl zum Abschluss seiner Amtszeit als Vorsitzender ein kleines Geschenk überreicht. HEINZ NEFZGER