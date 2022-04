Ohne Bürgermeister in der Sitzung: Gemeinderat verabschiedet dennoch Finanzplan

Sitzungsleitung ohne Bürgermeister: Petra Hesse (Mitte) zusammen mit Martin Betz (rechts) und Markus Weigl (links). © nef

Weichs – Eine Gemeinderatssitzung, die ohne einen der beiden Bürgermeister stattfindet, hat es in Weichs wahrscheinlich noch nie gegeben. Doch am vergangenen Mittwoch bei der Sondersitzung im Bürgersaal war genau das der Fall. Der Haushalt 2022 wurde also ohne Gemeindechef verabschiedet.

Harald Mundl krank, Martin Hofmann in Quarantäne

Da Bürgermeister Harald Mundl (WBV) immer noch krankgeschrieben ist, und sein Stellvertreter Martin Hofmann (CSU) nach einem positiven Coronatest kurzfristig in Quarantäne musste, leitete erstmals Petra Hesse (SPD) die Sitzung. Der Gemeinderat hatte sie zu Beginn der Legislaturperiode zur ersten Vertreterin der Bürgermeister bestimmt, falls diese mal verhindert sind. Neben Hesse saß am „Bürgermeistertisch“ Martin Betz (CSU), dienstältester Gemeinderat und Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses. Beide sind außerdem Mitglieder im Finanzausschuss, der den neuen Haushalt schon ausführlich beraten hatte.

Die Vorschläge des Finanzausschusses fanden bei den Ratsmitgliedern ohne viele Diskussionen Zustimmung.

Hofmann virtuell dabei

Virtuell nahm auch Vizebürgermeister Martin Hofmann aus seinem Quarantäne-Domizil daheim teil, auch wenn er sich auch nur kurz zu Wort meldete. In einer Mail teilte er mit, dass der Haushalt in allen Bereichen nachvollziehbar sei, „und er beweist, dass wir in den letzten Jahren trotz aller Diskussionen um das neue Kinderhaus vieles, vielleicht sogar alles richtig gemacht haben“.

Recht positiv über den neuen Haushalt äußerte sich auch Kämmerer Markus Weigl, der für seine Arbeit Lob bekam. „Wir sind bisher gut aus Corona herausgekommen.“ Auch in den nächsten fünf Jahren sieht er keine Gefahr eines Leistungseinbruchs in der Kommune. „Derzeit sind wir auch Dank zufriedenstellender Entwicklung bei der Einkommen- und Gewerbesteuer finanziell im sicheren Fahrwasser.“ Was aber mit Blick auf den Ukraine-Krieg „in einigen Monaten sein kann, das weiß keiner“, sagte Weigl.

Gute Stimmung in der Sitzung

In nicht mal einer Stunde war der Haushalt 2022 verabschiedet. Und dies ganz ohne Bürgermeister. Was aber sicher nicht an ihrem Fehlen, sondern an den detaillierten Vorgaben, moderaten Anträgen und sicher auch an der guten Stimmung der Ratsmitglieder mit Blick auf die Entwicklung der Finanzen lag. Bericht folgt.



Heinz Nefzger