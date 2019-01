Bairischer Dialekt ist seine Herzenssache

Launiges oder Erbauliches bietet der Seniorenclub Weichs seinen Mitgliedern speziell am Jahresanfang beim Sektempfang. Diesmal ging es um die bairische Sprache. Und da konnte jeder mitreden.

Weichs – Drei Bücher hat der ehemalige Bayerische Staatsbeamte Hans Rottmeir aus Weichs, wo der gebürtige Petershauser seit weit über 40 Jahren verheiratet ist, geschrieben. Im ersten „A Hund bist fei scho“, geht es um bairische Sinnsprüche, Redensarten und Lebensweisheiten. Im zweiten „Bazi, Blunzn, Breznsoizer“ hat Rottmeir teils fast vergessenes bairisches Sprach- und Kulturgut von A bis Z gesammelt. Sprüche und Redewendungen aus ganz Altbayern sind im „Jetzt gehörst der Katz“ enthalten.

Beim traditionellen Sektempfang des Seniorenclubs im Pfarrheim stellte Rottmeir nun Auszüge aus seinen Büchern vor. Nachdem er dies schon in anderen Orten getan hat, war es für ihn hier quasi erstmals ein Heimspiel. Und er fand dabei aufmerksame Zuhörer, die sich sehr an der gut einstündigen, kurzweiligen Veranstaltung, in der mitgelacht und auch mitgemacht wurde, erfreuten. Öfter hörte man ein „Na, des hob i no nia ghört“, oder: „freile kenn i des, des hom mia früher auch so gsagt“.

Die Besucher erfreuten sich sichtlich an den teils immer noch gebräuchlichen, aber oftmals bereits fast ausgestorbenen Wörtern, Sprüchen, Redensarten und Lebensweisheiten, die sich auf verschiedene Bereiche bezogen: auf die Pfarrer, den Teufel, auf das Aussehen, Gescheite, Blöde, Mana- und Weibaleit, Faule und Behäbige, um nur einige zu nennen. Natürlich waren etliche derbere Kraftausdrücke dabei, die aber schon immer zum bairischen Dialekt gehörten.

Ein paar Beispiele: „Liaba an Bauch vom Saufa, ois an Buckl vom Arban“, oder „Dem kannst d’Schuah unterm Geh doppeln“. Garniert wurden die humorvollen Auszüge mit netten Witzen.

Auch wenn sich bei seiner Art „Reise“ durch bairische Wörter, Sprüche und Gepflogenheiten viel auf die Vergangenheit bezog, nutzte Rottmeir auch die moderne Technik, um per Videoaufnahmen Originalaussagen seiner mittlerweile schon längst verstorbenen Eltern zu zeigen, insbesondere die Mutter hatte noch viele Erinnerungen an früher. Etliche Zuhörer konnten sich sicherlich gedanklich in diese Zeit zurückversetzen, in der es speziell auf dem Lande nicht nur arm, schon manchmal auch recht rau zuging.

Rottmeir, der sich nicht als Sprachwissenschaftler bezeichnen will, aber nach eigenen Worten auch nicht „auf der Brennsuppn dahergschwumma is“, bemerkte, dass Dialekte oft keinen guten Ruf hatten und deshalb lange Zeit vom Aussterben bedroht waren. Mittlerweile hat sich dies nach seinen Erkenntnissen wieder geändert: „Wer neben der Hochsprache auch Dialekt spricht, fördert die Intelligenz.“

Mit seinem Vortrag hat Rottmeir bewiesen, dass ihm der Dialekt nicht nur am Herzen liegt, sondern er diesen mit trockenen Humor bestens unter die Leute bringen und damit unterhalten kann.

nef