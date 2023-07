Stadtradeln: Horst Haasz legt sagenhafte 1591,60 Kilometer zurück

Teilen

Ist gerne im gelben Trikot unterwegs: Horst Haasz, der heuer erneut die Einzelwertung beim Stadtradeln in der Gemeinde Weichs gewann. © heinz nefzger

Auch die Gemeinde Weichs nahm heuer wieder am Stadtradeln des Landkreises Dachau teil. Horst Haasz siegte mit knapp 1600 Kilometern.

Weichs – „Wer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto unterwegs ist, leistet einen wichtigen Beitrag zum Klima- und Umweltschutz“, heißt eines der Mottos der Aktion Stadtradeln. Auch die Gemeinde Weichs nahm heuer wieder am Stadtradeln des Landkreises Dachau teil. 16 Teilnehmer – aufgeteilt in drei Gruppen – waren vom 11. Juni bis 1. Juli fleißig unterwegs und legten insgesamt 4111,3 Kilometer zurück.

Deutlich weniger als noch 2022, als 33 Aktive unterwegs waren, die 6761 Kilometer schafften.

Wie schon im vergangenen gen Jahr gewann Horst Haasz vom Offenen Team Weichs die Einzelwertung. Haasz schaffte bei seiner dritten Teilnahme auf seinem Therapierad in E-Bike-Version diesmal sagenhafte 1591,60 Kilometer. 2022 siegte er noch mit 993 Kilometern. Zweiter wurde – ebenfalls vom Offenen Team – Manfred Klier mit ebenfalls starken 568,5 Kilometern.

Das Offene Team belegte mit seinen sieben Teilnehmern und insgesamt 2847,7 erradelten Kilometern auch den ersten Platz in der Gruppenwertung. Gefolgt von den vier fleißigen Pedaltretern der Familie Stichlmayr aus der Weichser Blumenstraße, die zusammengerechnet 935,3 Kilometer zurücklegten. Etwas abgeschlagen folgten die fünf Radler vom Team Erzbischöfliche Theresia-Gerhardinger-Realschule Weichs mit 328,3 Kilometern.

Die Leistung von Horst Haasz ist umso höher einzuschätzen, wenn man weiß, dass er bereits 79 Jahre alt ist. Wegen Wirbelsäulenproblemen kann er leider nicht mehr für längere Distanzen auf einem herkömmlichen Rad fahren. Für das Stadtradeln 2023 war er an insgesamt 16 Tagen durchschnittlich 100 Kilometer täglich in den Landkreisen Dachau, Freising, Pfaffenhofen/Ilm, Aichach und manchmal auch bis zum Englischen Garten in München unterwegs. Sein Tagesrekord lag bei 126 Kilometern. Heuer hat Haasz bereits insgesamt 4000 Kilometer zurückgelegt. Er ist optimistisch bis zum „Saisonende“ die 5000-Kilometer-Marke noch zu knacken. HEINZ NEFZGER