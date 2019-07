In Weichs will Harald Mundl durchstarten

Harald Mundl kandidiert wieder für das Bürgermeisteramt in Weichs. Das gab er jetzt bekannt. Und wie es aussieht, wird er auch keinen Gegenkandidaten bekommen. Wenn Mundl gewählt wird, ginge er in seine dritte und letzte Amtszeit.

Weichs – Was von vielen schon vermutet wurde, ist nun offiziell: Harald Mundl von der Weichser Bürgervertretung (WBV) kandiert bei den Kommunalwahlen 2020 wieder für das Amt des ersten Bürgermeisters der Gemeinde Weichs. Dies gab er am Montagabend bei der WBV- Mitgliederversammlung im Gasthaus Langenegger in Aufhausen bekannt, wo ihm alle Anwesenden das Vertrauen aussprachen.

Sollte er gewählt werden, was bei über 90 Prozent Zustimmung 2014 zu erwarten ist, wäre es die dritte und altersbedingt zugleich seine letzte Amtsperiode, sagt der mittlerweile 56-Jährige. Die offizielle Nominierung erfolgt gleichzeitig mit der Aufstellung der WBV-Gemeinderatskandidaten zu einem späteren Zeitpunkt.

Nachdem er ein kurzes Fazit über die Entstehung und den positiven Einfluss der WBV zur kommunalen Entwicklung gab, stellte Mundl auch unmissverständlich klar, dass, falls es keinen Mitbewerber von anderen Parteien gibt, er diesmal nur als Bürgermeisterkandidat kandieren wird. Wenn doch, dann lässt er sich wie vor sechs Jahren auch auf die Gemeinderatsliste setzen, was sich auf die Anzahl der WBV-Sitze, derzeit sind es sechs, positiv auswirken würde.

Auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten bei den anderen im Gemeinderat vertretenen Parteien nach einem möglichen eigenen Bürgermeisterkandidaten scheint es diesmal keinen Konkurrenten für Mundl zu geben.

CSU-Chef und Vizebürgermeister Martin Hofmann, der 2008 kandidierte: „Aus heutiger Sicht wird der CSU-Ortsverband keinen Gegenkandidaten aufstellen“.

Florian Klein, neuer Ortsvorsitzender der SPD, erklärt, dass man nach aktuellem Stand ebenfalls keinen eigenen Kandidaten präsentieren wird. Freie Wähler-Vorsitzer Werner Dornstädter, der 2014 der einzige Gegenkandidat von Mundl war: „Ich sehe derzeit in unserer Gruppierung keinen Kandidaten. Außerdem wissen wir die Leistungen von Herrn Mundl zu schätzen, und hoffen, dass dies auch in Zukunft so bleibt.“

Auf Anfrage der DN erklärte Mundl, dass er wieder plant, als parteifreier Kandidat auf der CSU-Kreistagsliste zu kandidieren. Voraussetzung sei, das sagt der aktuelle Kreisrat eindeutig, dass er sich nur nominieren lässt, wenn ihm abermals ein aussichtsreicher Listenplatz zur Verfügung gestellt wird.

Auf Weichs bezogen wollen Mundl und seine WBV-Crew den politischen Wandel, den man als Newcomer vor zwölf Jahren begann, erfolgreich fortsetzen. Mundl führte etliche Stichpunkte auf, wie sich die Gemeinde seit 2008 seiner Meinung nach enorm im positiven Sinn entwickelt hat.

Die WBV will nicht nur stärkste Kraft am Gemeinderatstisch (sechs Sitze plus Bürgermeister) bleiben, sondern wenn möglich diese Position noch ausbauen. „Weil wir eine Wählergemeinschaft und keine Partei sind, sind wir auch keinerlei politischen Hierarchien unterworfen“, sagte Mundl. Das Wahlmotto 2020 lautet: „WBV – der Weichser Weg!“

Heinz Nefzger