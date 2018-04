Jugendliche entfachen ein Lagerfeuer am Waldrand

Die Weichser Feuerwehr musste in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausrücken: Jugendliche hatten ein Lagerfeuer entfacht. Am Waldrand.

Weichs - Nur einen Meter vom Wald entfernt haben einige Jugendliche in der Nacht von Samstag auf Sonntag nördlich von Weichs ein Lagerfeuer entfacht. Ein aufmerksamer Bürger teilte dies der Polizei mit, die wiederrum die Feuerwehr informierte. Die Weichser FFW löschte den Brand. Gegen die Jugendlichen erfolgt nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waldgesetz Bayern, so die Polizei. Derzeit ist wieder erhöhtes Waldbrandrisiko in Bayern gemeldet, deshalb wird offenes Feuer oder Rauchen im Wald oder in Waldnähe als sehr gefährlich eingestuft und ist zudem verboten.

dn