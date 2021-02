Jugendsozialarbeitwird fortgesetzt

Weichs

Die Jugendsozialarbeit an der Grundschule Weichs läuft auch in Lockdown- und Homeschooling-Zeiten weiter. Kinder und Eltern konnten und können sich weiterhin bei Problemen und Sorgen an Sabrina Janssen von der Awo-Jugendsozialarbeit wenden und Beratungstermine vereinbaren.