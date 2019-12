Nur sechs SPD-Kandidaten

Nur sechs Namen stehen auf der Liste der SPD für die Wahl des Weichser Gemeinderats.

Weichs – Aus 13 Mitgliedern besteht derzeit der Weichser SPD-Ortsverein. Dementsprechend überrascht es wenig, dass die Kandidatenliste für die Kommunalwahl am 15. März 2020 nicht gerade umfangreich ist. Lediglich sechs Bewerber sind es, die sich bei der Nominierungsversammlung in der Pizzeria Bella Ciao zur Wahl stellten.

Ortsvereinsvorsitzender Florian Klein, der die Veranstaltung leitete, sieht den Verlauf aber durchaus positiv: „Ich bin überzeugt, dass wir eine gute, sympathische und kompetente Truppe mit Lebenserfahrung und beruflicher Vielfalt anbieten können.“ Er gab aber zu, dass es schon eine Herausforderung war, kompetente Leute zu finden – „mit dem Ergebnis bin ich aber sehr zufrieden!“

Als Spitzenkandidatin steht wieder Petra Hesse auf Platz 1 der Liste, die, falls wieder gewählt, bereits in ihre vierte Amtsperiode gehen würde.

Auf Platz zwei ist Simon Kammermeier zu finden, der seit 2016 als Nachrücker für Heinrich Fitger im Gemeinderat sitzt. Ziel ist es, die Zahl von SPD-Gemeinderäten eventuell von momentan zwei auf drei auszubauen, betonte Klein. Für den Kreistag wird es diesmal keinen eigenen SPD-Kandidaten aus Weichs geben. Das Wahlprogramm für die Kommunalwahl wird gerade erarbeitet.

Auf drei Wahlveranstaltungen soll es den Bürgern detailliert vorgestellt werden: am 2. März in Aufhausen, am 4. März in Ebersbach und am 6. März in Weichs.

