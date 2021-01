Probleme auch nach Umbenennung nicht gelöst

+ Gut ausgeschildert, aber von manchen scheinbar nicht zu finden, die „neue“ Ebersbacher Straße in Ebersbach. © Foto: nef

VON HEINZ NEFZGER

Ebersbach/Aufhausen – Da in den beiden Weichser Ortsteilen Aufhausen und Ebersbach die jeweiligen Durchgangsstraßen Hauptstraße hießen, kam es immer wieder zu Problemen bei der Paketzustellung. Eine Anfrage der Post, ob man nicht eine Umbenennung vornehmen will, wurde zuerst vom Gemeinderat abgewiesen. Man wollte dies nur tun, wenn auch konkrete Klagen vorlägen. Die kamen dann bald darauf aus Ebersbach, wo eine Anwohnerin im Rathaus vorstellig wurde und ihre Probleme schilderte.

Von Bürgermeister Harald Mundl (WBV) und Geschäftsleiter Werner Kerzel bekam sie die Auskunft, das Thema nur wieder aufgreifen zu können, wenn ein größerer Druck von den Anliegern käme. Sie rieten ihr, unter den Hauseigentümern an der betroffenen Straße eine Umfrage zu machen. Bei dieser bekräftigten schließlich alle schriftlich, dass sie für eine Umbenennung des Straßennamens seien. Daraufhin stimmte dann auch der Gemeinderat einstimmig für eine Umbenennung (wir haben berichtet).

Seit 1. Januar heißt die Durchfahrtsstraße in Ebersbach nun nicht mehr Hauptstraße, sondern bekam den Namen Ebersbacher Straße. Die Schilder sind jetzt zwar neu, doch die Probleme bleiben scheinbar teils weiterhin die alten. Wenigstens bei Martin Kasbauer, der seit 25 Jahren an der betreffenden Straße wohnt. Er ist nach eigenen Worten überhaupt erst durch einen Artikel in der Heimatzeitung auf die Änderungsabsichten aufmerksam geworden. Den Dachauer Nachrichten gegenüber hat er nun seinem Ärger Luft gemacht und sein Missfallen zum Ausdruck gebracht.

Kasmüller kann es nicht verstehen, dass nur die Hausbesitzer und nicht auch die Mieter wie er befragt wurden. Seit der Umstellung, sagt er, wird er von einem Paketdienst gar nicht mehr beliefert, weil die neue Straßenbenennung auf Google Maps und den verschiedensten Navigeräten noch nicht zu finden ist.

Für ihn ist dies auch beruflich ein großes Problem, betont er, da er von seiner Wohnung aus Geschäfte für ein amerikanisches Unternehmen betreibt. „So wie es jetzt ist, macht die Umbenennung einfach keinen Sinn.“

Seine Frau Martina hat im Haus außerdem eine Unternehmensberatung. Für beide entstehen durch die Umbenennung regelmäßig Schwierigkeiten bei den Zustellungen. Sie wünschen sich daher, dass die Gemeinde aktiver wird und alle Paketdienste schnellstens informiert.

Bürgermeister Harald Mundl erklärte auf Nachfrage der Dachauer Nachrichten, dass es bisher keine weiteren Klagen wegen Zustellproblemen seit der Umbenennung gegeben hat. Er bestätigt, dass von der Ebersbacher Bürgerin nur die Hausbesitzer befragt wurden und alle unterschrieben haben – „denn diese betrifft es. Die müssen dann halt ihre Mieter informieren“.

Seitens der Gemeinde wurde die Post über alle Details in Kenntnis gesetzt, sagt Mundl. „Dort liegt die Zuständigkeit, dass dies dann auch bei den Paket- und Navidiensten etc. ankommt.“ Bleibt zu hoffen, dass es schnell geht, wird sich wahrscheinlich nicht nur Familie Kasbauer denken.