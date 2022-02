Linde darf für Wohnhaus gefällt werden

Eine dieser beiden Linden auf dem Braren-Grundstück darf gefällt werden. © nef

Weichs – Mit der Bebauung des ehemaligen Braren-Grundstücks in zweiter Reihe an der Münchner Straße in Weichs hatte sich wieder einmal der Bau- und Umweltausschuss zu befassen. Diesmal ging es nicht um die Zu- und Abfahrt, die ist mittlerweile geklärt, sondern um einen Antrag zur Beseitigung eines Baumes auf dem Gelände.

VON HEINZ NEFZGER

Der Antragsteller, die Volksbank Raiffeisenbank Dachau als Bauträger, teilte mit, bei der Hochbauplanung der beiden Mehrfamilienhäuser sei festgestellt worden, dass ein im Bebauungsplan als zu erhaltender Baum möglicherweise nicht oder nur unter großem Aufwand erhalten werden kann. Es könnte die Gefahr bestehen, dass bei den Gründungsarbeiten für die Tiefgarage Wurzeln beschädigt oder entfernt werden müssen, die für die Standfestigkeit des Baumes erforderlich sind.

Diese Ansicht teilt nach einer Rückfrage der Rathausverwaltung auch die Untere Naturschutzbehörde. Von dieser erfuhr man zusätzlich, dass durch Auslichtungsarbeiten im Kronenbereich des Baumes, eine Linde, dieser bereits sehr an Ansehnlichkeit gelitten habe. Einer Beseitigung würde bei einer mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmten Neupflanzung als Ersatz nichts entgegenstehen, wurde mitgeteilt.

Diese Ersatzpflanzung wurde vom Antragsteller bereits zugesichert. Ebenso wurde angeboten, einen Freiflächengestaltungsplan im Rahmen des Baugesuches für die Wohnhäuser, wenn gewünscht auch zusammen mit den betroffenen Nachbarn, zu erstellen. Der Bau- und Umweltausschuss erteilte schließlich ohne Gegenstimme die Zustimmung zur Beseitigung des Baumes.