Mehr als 30 Vereine geben sich die Ehre: Umzug zum 150-Jährigen der Weichser Feuerwehr

Der Weichser Jubiläumsfeuerwehr mit Fahnenschwinger Mathias Hermann. © Heinz Nefzger

Beim Umzug zum 150-Jährigen der Weichser Feuerwehr gaben sich mehr als 30 Vereine die Ehre. s war ein gelungener Festnachmittag.

Weichs – Das Festwochenende zum 150-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Weichs hatte es in sich . Der Sonntag begann schon in aller Früh mit dem Weckruf der Böllerschützen Bavaria Weichs. Nach einem zünftigen Weißwurstfrühschoppen führte der Kirchenzug in den Pfarrgarten zum Festgottesdienst mit Dekan Peter Dietz.

Brechend voll war am Sonntagnachmittag das etwa 1000 Besucher fassende Festzelt. © Heinz Nefzger

Den Höhepunkt bildete am Nachmittag der rund eine Stunde dauernde Festzug durch Weichs, der von den Blaskapellen aus Langenpettenbach, Petershausen und Vierkirchen musikalisch begleitet wurde. Angeführt von der Weichser Wehr und dem Patenverein Feuerwehr Asbach nahmen gut 30 Vereine teil – neben den örtlichen Vereinen viele Feuerwehren aus der Umgebung.

Fahnenschwingend zogen sie mit ihren kleinen Taferlbuam und -madln durch Weichs. Dabei kamen sie wegen der hohen Temperaturen ganz schön ins Schwitzen.

Zur Abkühlung hatte die Weichser Wehr kurzfristig am Wegesrand Wasserflaschen bereitgestellt. Mit dabei waren auch etliche Kommunalpolitiker und Vertreter der Brauerei Kühbach.

Bevor das dreitägige Fest mit der Festkapelle Langenpettenbach seinen gemütlichen Ausklang fand, gab es Ansprachen im vollen Festzelt. So dankte der Weichser Kommandant und Vorstand Albert Schmid allen, die zum Gelingen dieses tollen Gründungsfestes beitrugen. Insbesondere auch Christian Hefele vom Festzeltbetrieb Schweiger.

Schmid versicherte, dass auch künftig das Motto sein werde: „Zu helfen in der Not ist uns höchstes Gebot.“ Mit dem Hinweis, dass auch immer mehr junge Frauen den Weg zur Feuerwehr finden, sagte er: „Mann kann, aber Frau auch!“

Bürgermeister Harald Mundl betonte, dass die Weichser Wehr nicht nur der älteste Verein im Ort, sondern auch einer der wichtigsten sei. CSU-Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath war froh, „dass wir Euch haben“. Kreisbrandinspektor Georg Reischl übergab als Erinnerungsgeschenk eine kleine Gedenktafel. Tobias Hamann, Vorstand vom Patenverein aus Asbach: „Ihr habt ein Wahnsinnsfest auf die Beine gestellt!“ Lob gab es von allen Seiten für das gelungene Jubiläumsfest.

Die Mitglieder der Weichser Feuerwehr haben, unterstützt von weiteren Freiwilligen, bewiesen, dass sie nicht nur in der Not helfen, sondern auch feiern können. Manche bezeichneten es als kleines Volksfest, das die Wehr auf die Beine gestellt hat, bei dem auch die Kinder beim Vergnügungspark nicht zu kurz kamen.

Das Fest wird in den Analen einen besonderen Platz finden, denn es war auch mit Blick auf das Rahmenprogramm einfach rundum gelungen.