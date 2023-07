Metzgermeister Josef Braun verstorben

Josef Braun ist im Alter von 83 Jahren gestorben. © Nefzger

Nach kurzer schwerer Krankheit, aber doch überraschend, ist der bekannte Metzgermeister Josef Braun verstorben. Er wurde 83 Jahre alt.

Weichs - Daheim war der Verstorbene in Tandern, wo er zusammen mit drei jüngeren Brüdern auf dem Anwesen „beim Stoß“ aufwuchs. Der Sepp erlernte den Beruf des Metzgers. Er trat damit gewissermaßen in die Fußstapfen von Vater und Großvater, die im Nebenerwerb bereits Hausmetzger waren. Der Beruf stand für ihn praktisch neben der Familie ein Leben lang im Mittelpunkt.

1971 die ehemalige Metzgerei Schönwetter in Weichs erworben

Da passte es gut, dass er mit seiner Rosi eine Frau zur Seite hatte, die ihn im Geschäft voll unterstützte. Fast auf den Tag genau 55 Jahre waren sie glücklich verheiratet. Während sie zuerst in Murnau eine Metzgerei in Pacht betrieben, erwarben sie 1971 die ehemalige Metzgerei Schönwetter in Weichs.

Viele ehemalige Stammkunden werden sich noch gerne an die Landmetzgerei Braun in der Frühlingstraße erinnern. Sie hatten nicht nur einen Ladenverkauf, sondern lieferten auch kalte und warme Speisen für die verschiedensten Anlässe. Sohn Josef übernahm 2005 die Metzgerei. Doch noch bis zur endgültigen Schließung 2017 war der Sepp bis ins hohe Alter eine unentbehrliche Kraft in der Wurstküche.

Tanderner Wurzeln nie vergessen

Trotz der vielen Arbeit nahm sich Braun noch Zeit für Hobbys und sich zu engagieren. Kickte er früher beim FC Tandern noch selbst, kümmerte er sich in Weichs als Trainer einige Zeit um den Nachwuchs. Als zweiter Vorstand des SV Weichs führte er zusammen mit seiner Frau zwischenzeitlich das Sportheim. Auch als Schiedsrichter war Braun „am Ball“. Als Linienrichter war er sogar etliche Male in der Bayernliga anzutreffen. Im Jugendalter stand er außerdem für den TSV Aichach als Boxer im Ring.

Auch wenn er längst ein Weichser geworden ist, hat er seine Tanderner Wurzeln nie vergessen. Noch mit 80 Jahren sang er im Männergesangsverein Tandern, dem er 14 Jahre angehörte. Braun wurde es auch in der Rente nie langweilig. Besonders gerne fuhr er mit seinem kleinen „Hopfenbauer-Traktor“ in den Wald, um Holz zu machen. Und auch daheim fand er immer etwas zu tun.

Neben seiner Frau Rosi trauern insbesondere vier Kinder und fünf Enkelkinder um ihn. Der Braun Sepp hat nicht nur in der Familie eine Lücke hinterlassen.

Der Trauergottesdienst findet am morgigen Mittwoch, 5. Juli, um 10 Uhr in der St.-Martin-Kirche statt. Die Urnenbeisetzung erfolgt anschließend auf dem Gemeindefriedhof.

nef

