Riesige Trauergemeinde begleitet Roland Harzer

Eine überaus große Trauergemeinde nahm Abschied von Roland Harzer, der im Alter von 63 Jahren nach längerer schwerer Krankheit verstarb.

Weichs –Beim Trauergottesdienst, als Dekan Peter Dietz das Leben des Verstorbenen nochmal Revue passieren ließ, standen 14 Fahnenabordnungen im Altarraum der St. Martinskirche, neben den beiden Trachtenvereinen Falkenstoaner Stamm aus München und Edelweiß Kempten, wo Harzer jeweils Mitglied war, auch Vertreter von Bruder- und Patenvereinen aus dem Isargau sowie des SV Weichs.

Musikalisch feierlich umrahmt wurde der Trauergottesdienst mit der Schubert Messe von der Bembegga Blasmusik. Unter den Kirchenbesuchern waren, wie es sich der Verstorbene bestimmt auch gewünscht hätte, viele in Tracht.

Roland Harzer wurde in München geboren und ist in Schwabing aufgewachsen. Obwohl er, der ursprünglich eine Kaufmannslehre machte, für verschiedene Firmen, teils sogar in der Geschäftsführung, fast in der ganzen Welt unterwegs war, galt sein besonderer Einsatz neben seiner Familie stets den Trachtlern. Hier insbesondere seinem Heimatverein Falkenstoaner Stamm München, wo er 47 Jahre Mitglied war. Als Jugendvorplattler, zweiter Vorplattler, Kassier, 2. Vorsitzender und 15 Jahre als Vorsitzender, war er hier eine schier unentbehrliche und treibende Kraft. Seit 1976 war er bis zuletzt auch Vereinsmusiker.

Mit seiner Knopfziach war er aus dem Vereinsleben nicht wegzudenken. Seiner musikalischen Begleitung war es zu verdanken, dass man oftmals Preisplatteln gewann. Mit seinen Falkenstoanern feierte er 1991 auch im Beniwirt-Saal in Weichs, wo er seit 1983 wohnte, das 70-jährige Gründungsfest der Münchner Trachtler. Hier spielten die Bembegaa, die Harzer so gefielen, dass er sich entschloss, „mei Bua Roland muaß bei dene a amoi spuin“. Und so kam es auch.

In Weichs, wo sich die Harzers im Ortsteil Erlhausen 1994 ein eigenes Haus bauten, wurde der Roland schnell heimisch. Kein Wunder, bei seiner geselligen Art. Schnell fand er Kartenfreunde, unterhielt mit seiner Knopfziach, erzählte Witze, und gehörte 1987 zu den Gründungsmitgliedern der Stockschützen, für die er vor seiner Erkrankung für einige Monate auch das Amt des Abteilungsleiters übernahm. 35 Jahre unterhielt er außerdem mit seinem Bruder Werner eine Tanzlmusi, die überall gerne gehört wurde. Werner ist mittlerweile erster Vorstand der Falkenstoaner.

Die Grabrede für seinen verstorbenen Bruder wäre für ihn aber zu viel gewesen. Für ihn nahm stellvertretend zweiter Vorsitzender Anton Gneißl Abschied vom verdienstvollen Ehrenmitglied, „das mit seiner Liebe und Leidenschaft dem Verein seinen Stempel aufgedrückt hat“. Harzer erwarb sich darüber hinaus im gesamten Gau besondere Verdienste, unter anderem als Musikwart.

Ebenso schwer Abschied zu nehmen war es für den Vorsitzenden vom Trachtenverein Edelweiß Kempten, Robert Fleschhut. Auch dem gehörte Harzer jahrzehntelang an. Dies hatte seinen besonderen Grund: Aus diesem Verein, Patenverein der Falkenstoaner, stammt seine Frau Susi, mit er er 42 Jahre glücklich verheiratet war.

Auch in die Kommunalpolitik brachte sich Roland Harzer ein. Unterschiedlich für gleich drei Fraktionen (SPD, CSU und WBV) saß er fast zwölf Jahre im Gemeinderat. Von 1996 bis 2002 war er dabei sogar dritter Bürgermeister.

Harzer war als als großer FC Bayern-Anhänger stolz darauf, als Bub noch beim Aufstieg in die Bundesliga des mittlerweile deutschen Rekordmeisters selbst im Stadion dabei gewesen zu sein.

Als kleinen Rückzugsort von seinem doch oftmals recht stressigen Leben schaffte er sich einen eigenen Weinberg in Ungarn an. Am Urnenerdgrab im Gemeindefriedhof spielte die Blaskapelle für Roland Harzer noch einmal seinen Lieblingsmarsch: „Mars de Medici“.

Um ihn trauern neben seiner Frau die Kinder Roland und Martina mit Familien, zu der mittlerweile auch sechs Enkelkinder gehören. Nicht nur in der Familie hat Harzer eine große Lücke hinterlassen. Mit dem Roland ist ein Mann gegangen, der insbesondere bei der Tracht und der Musik „dahoam“ war.

nef