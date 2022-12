Nach Mette und Vesper gibt es Bescherung

Sr. Elisabeth (rechts) und Sr. Gunda vor dem großen Fatschenkind im Gang, das einst von Weichser Ordensfrauen in liebevoller Klosterarbeit gefertigt wurde. Es ist zur Weihnachtszeit im Flur des Klosters zu bestaunen. © Nef

Weihnachten ist für viele immer noch das Fest überhaupt im Jahr. Besonders am Heiligen Abend gibt es Rituale und Gewohnheiten, die bereits seit Generationen überliefert und in den Familien gerne noch „gelebt“ werden. Der Heilige Abend hat natürlich auch in den Klöstern eine große Bedeutung. Die Heimatzeitung hat sich im Weichser Kloster der Armen Schulschwestern umgehört, wie bei ihnen der Heilige Abend abläuft.

Früher befand sich das Kloster im jetzigen großen Altbau der Theresia-Gerhardinger-Realschule. Es gab Zeiten, wo dort durchschnittlich 30 Ordensfrauen daheim waren. Als das Gebäude das Erzbischöflichen Ordinariat übernahm und die ehemalige Mädchenrealschule auch für Buben geöffnet wurde, wurde das Kloster in das ehemalige Benefiziatenhaus verlegt.

Mittlerweile sind es nur noch drei Schwestern, die im Weichser Kloster anzutreffen sind: Sr. Elisabeth Peter (Oberin, 75 Jahre), Sr. Gunda Reichhold (Leiterin vom Kindergarten St. Martin, 58) und Sr. Karolina Müller (Fachlehrerin Werken an der Realschule, 64).

Von der Kapellein den Pfarrsaal

Früher feierten die Armen Schulschwestern in der ehemaligen großen Klosterkapelle am späten Nachmittag des Heilig Abends immer eine Mette, zu der auch gerne die Senioren aus dem Ort kamen. Als die Kapelle dem Schulumbau weichen musste, hielten die Ordensfrauen eine Seniorenmette im Pfarrsaal ab, die von einem Salesianerpater zelebriert wurde. Seit man keinen Pater mehr dafür bekommt, wird die Seniorenmette vom Seelsorgeteam der Pfarrei durchgeführt. Natürlich wird diese auch von den drei Klosterschwestern besucht.

Schweinswürstl nach der Seniorenmette

Danach treffen sie sich zum Hl. Abend-Essen im Speiseraum des Klosters, wo fast alle Räume stilvoll festlich geschmückt sind. Mittlerweile fast schon traditionell werden dabei Schweinswürstl im warmen Essig- und Zwiebelsud, wie es Sr. Elisabeth aus ihrer oberpfälzischen Heimat kennt, gegessen.

Anschließend steht eine Weihnachtsvesper in der kleinen Hauskapelle mit Krippenlegung an. Danach setzen sich Sr. Elisabeth, Sr. Gunda und Sr. Karolina im Wohnzimmer gemütlich zusammen und singen Weihnachtslieder, wobei das „Stille Nacht“ natürlich nie fehlen darf. Daneben werden bei einer kleinen Mediation abwechselnd Weihnachtsgeschichten gelesen.

Vorfreude auf Bescherung

Bei selbst gebackenen Plätzchen und Punsch erinnern und erzählen sie gerne auch von früher. Wie es etwa zu Hause als Kind war oder später in anderen Klöstern. Eine kleine Bescherung gehört natürlich auch dazu. Darauf freuen sich die Schwestern genauso wie Kinder und Erwachsene im weltlichen Leben.

Gottes Sohn als größtes Geschenk

Am späten Abend geht es dann noch in die benachbarte St. Martin Kirche zur Christmette. Sr. Elisabeth muss heuer schon etwas früher hinüber gehen, da sie für den Mesnerdienst eingeteilt ist.

Für Sr. Elisabeth und Sr. Gunda ist das Wichtigste an Weihnachten, „dass dabei für uns alljährlich immer wieder ins Bewusstsein kommt, dass Gott uns seinen Sohn geschenkt hat, was das größte Geschenk überhaupt ist“.

Während der Weihnachtsfeiertage haben die Weichser Klosterschwestern nach alter Regel vor Ort im Kloster zu sein. Erst dann können sie, falls sie es wollen, ihren Heimaturlaub antreten. HEINZ NEFZGER