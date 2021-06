Nachbarschaftlicher Brotverein ist gegründet

Weichser Verein will Mitglieder mit Brot versorgen

In Weichs ist ein nachbarschaftlichen Brotverein gegründet worden. Die Mitglieder werden mit Brot versorgt.

Weichs – Magdalena und Korbinian Schuster aus Weichs hatten die Idee, einen nachbarschaftlichen Brotverein zu gründen. Die Nachfrage war groß (wir haben berichtet). Jetzt erfolgte im Garten der Familie Schuster die offizielle Gründung. Der Verein nennt sich Apfel Birne Brot e. V., nachbarschaftlicher Brotverein mit Sitz in der Gartenstraße 22 in Weichs.

Magdalene und Korbinian Schuster haben gleichberechtigt den Vorsitz übernommen, Rick Rieger das Amt des Kassenprüfers und Verena Hesse die Schriftführung. 15 Gründungsmitglieder unterzeichneten die Satzung.

Die Gründungsmitglieder sowie die Teilnehmer an den zurückliegenden Brot-Probewochen, die Interesse am Beitritt im Verein bekundeten, kommen überwiegend aus Weichs, aber auch aus Eck. Die Schusters: „Wie viele der zirka 60 Haushalte, die ihr Interesse zeigten, sich für eine Mitgliedschaft entscheiden, wird sich erst in den nächsten Wochen zeigen. Wir haben vor, auch beim Start der wöchentlichen Brotabos durch Mitglieder am 13. Juli nochmals eine Probewoche für neue Interessierte zu ermöglichen.“ In den nächsten Wochen ist Brotpause – bis zum 13. Juli.

Im Zentrum des Vereinslebens steht die gemeinsame Wertschätzung für das Grundnahrungsmittel Brot. Der nachbarschaftliche Brotverein organisiert darüber hinaus die Versorgung seiner Mitglieder mit Brot. Wöchentlich, in eigener Herstellung, ohne Überproduktion, auf kurzen Wegen und mit Zutaten aus dem ökologischen Anbau der Region.

Neben Mitgliedschaften mit wöchentlichem Brotbezug sind auch Fördermitgliedschaften möglich, die eine Teilhabe am Vereinsleben ermöglichen.

Der Beitrag für eine Mitgliedschaft mit Brotbezug (wöchentlich, rund 46 Wochen im Jahr) beträgt 5 Euro pro Woche. Die solidarische Mitgliedschaft (anonym) mit Brotbezug kostet 2,50 Euro pro Woche. Für eine Fördermitgliedschaft zur Teilnahme am Vereinsleben ohne Brotbezug werden 3 Euro pro Quartal fällig. Eine Kindermitgliedschaft bis 14 Jahre ohne Brotbezug ist gratis. nef

Näheres

gibt es unter www.apfelbirnebrot.de. Man kann sich mit Fragen auch per Mail an den Verein wenden: apfelbirnebrot@posteo.de.