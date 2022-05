Nachverdichtung ist erwünscht

Nachverdichtung erwünscht: Für einen Teil dieser großen freien Fläche soll im Bereich der Ringstraße ein neuer Bebauungsplan erstellt werden. © nef

Weichser Gemeinderat stellt die Weichen für Wohnbebauung

Weichs – Mit zwei einstimmigen Entscheidungen hat der Weichser Gemeinderat die Weichen für eine schon länger angestrebte Ortsnachverdichtung gestellt. Für das Areal südlich der Frühling- und der Freisinger Straße sowie nördlich der Schloßstraße existiert bereits ein rechtskräftiger Bebauungs- und Baulinienplan Nr. 3 „Ringstraße“.

Dieser geht aber zurück auf den 1. April 1961 und ist nach über 60 Jahren nicht mehr auf dem aktuellen Stand, war von Vizebürgermeister Martin Hofmann (CSU) zu hören. Auf Grundlage dieses Bauleitplans wurden in den vergangenen Jahrzehnten bereits viele Häuser gebaut. Im manchen Bereichen wurde von den Grundstückseigentümern seither aber noch keine Bebauung vorgenommen.

Infolge des stetig steigenden Bedarfs an Wohnraum haben in jüngster Vergangenheit für einen Teil dieser Flächen die Eigentümer vermehrt Bestrebungen unternommen und Bauvoranfragen bzw. Bauabsichten an die Gemeinde herangetragen.

Dabei hat sich gezeigt, dass die aktuell geplanten wohnbaulichen Entwicklungen nicht mehr mit den Vorgaben des rechtskräftigen Bebauungs- und Baulinienplanes Nr. 3 konform sind, in der eine vorwiegend zeilenartige Bebauungsstruktur mit Einzelhäusern auf sehr großzügig geschnittenen Grundstücken vorgesehen sind.

Die aktuellen Anfragen gehen dagegen in Richtung einer deutlich stärkeren Verdichtung.

Mit einer angemessenen Nachverdichtung könnten auch weitere Flächenversiegelungen auf der sogenannten „grünen Wiese“ außerhalb bereits bebauter bzw. planungsrechtlich gesicherter Gebiete im Gemeindegebiet vermieden werden. Um eine Nachverdichtung auf den noch nicht genutzten Flächen zu ermöglichen, soll der geltende Bebauungsplan im Bereich einer Teilfläche jetzt geändert und dafür der Bebauungsplan Nr. 41 „Ringstraße West“ aufgestellt werden. Als Grundlage dafür wurde dem Gemeinderat ein Konzeptentwurf der Planungsgemeinschaft Arnold Consult AG vorgestellt. In dem Grobkonzept sind fast ausschließlich Mehrfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser mit insgesamt 64 Wohneinheiten vorgesehen. Die Parkplatzsituation soll mit Tiefgaragen gelöst werden.

Auch wenn noch nicht über die endgültigen Bauvarianten entschieden ist, gab es bereits zwei kritische Stimmen aus dem Gemeinderat. Robert Neisser (CSU) appellierte, bei der Planung mehr Ortsverträglichkeit einzubringen: „Es soll nicht nur auf das Maximale für die Bauträger, sondern auch auf die Anwohner Rücksicht genommen werden“.

Petra Hesse (SPD) äußerte sich nicht nur als Gemeinderätin, sondern insbesondere als Anliegerin der Ringstraße: „Ich hoffe auf ein Verkehrsgutachten, denn sonst kommt es zu einem Verkehrschaos in der oberen Ringstraße, wo jetzt schon durch die Nähe zum Rathaus und zum Kindergarten Burzlbam sehr viel los ist.“

Der Änderung des Bebauungsplanes wurde ebenso zugestimmt wie der Aufhebung des bestehenden, was mit dem Erlass einer Veränderungssperre im Plangebiet verbunden ist.

Heinz Nefzger