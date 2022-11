Nettomarkt darf erweitern

Nichts im Wege steht jetzt der Erweiterung des Nettomarktes in Weichs. © nef

Der Weichser Bauausschuss stimmt dem Antrag von Netto auf Erweiterung zu. Auf der Rückseite des Gebäudes darf angebaut werden.

Weichs – Gut zehn Jahre ist es nun her, dass der Netto- Markt im Weichser Gewerbegebiet eröffnete. Jetzt hat sich die Firma Ratisbona im Auftrag von Netto mit einer Voranfrage auf Erweiterung des Marktes an die Gemeinde gerichtet. Um den Markt zukunftsorientiert und so nachhaltig wie möglich zu gestalten, soll versucht werden, den Bestand zu erhalten, wo es nur möglich ist.

Da die neuen Konzepte der Lebensmittelmärkte eine Verkaufsfläche von mehr als 1000 Quadratmetern vorsehen und der in Weichs nur rund 800 Quadratmeter hat, wird eine Erweiterung des Marktes auf der Rückseite des Gebäudes angestrebt. Unter anderem soll so eine Frischetheke mit Fleisch und Wurst, die es bisher nicht gibt, integriert werden.

Bevor sich jetzt der Bau- und Umweltausschuss mit dem Thema auseinanderzusetzen hatte, wurde bereits in einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung darüber gesprochen. In dieser war aber kein eindeutiger Trend für oder gegen eine Erweiterung zu erkennen. Nicht allen gefiel die Erweiterung auf der Rückseite des bestehenden Marktes auf einem etwa 5,5 mal 35 Meter großen Grünstreifen, wo acht Bäume dem Anbau weichen müssten. Die Verwaltung richtete daraufhin eine Anfrage an Ratisbona, ob nicht eine Erweiterung nach Osten, wo bereits der Boden für die Parkplätze versiegelt ist, möglich wäre.

In der Gemeinde wird befürchtet, dass Netto mittelfristig, also in den nächsten fünf bis sieben Jahren, den Standort in Weichs aufgeben könnte, wenn keine zukunftsorientierten Erweiterungsmöglichkeiten zu erwarten sind.

Vor den Beratungen im Ausschuss erinnerte Bürgermeister Harald Mundl (WBV) an die Zeit, als bereits seine beiden Amtsvorgänger vergeblich versucht haben, einen Lebensmitteldiscounter nach Weichs zu bringen. Und wie wichtig es sei, nachdem es mittlerweile auch keine Metzgereien am Ort mehr gibt, alles dafür zu tun, die Nahversorgung durch Netto, den einzigen Lebensmittelmarkt, zu sichern.

Florian Betz (WBV) sah dies genauso – „wir sollen nicht zum Einkaufen mit dem Auto in Nachbarorte fahren müssen“. Vehement sprach sich auch Robert Neisser (CSU) für die Erweiterung aus: „Jeden noch so großen Neubau genehmigen wir und denken nicht an Bodenversiegelung. Aber im Gewerbegebiet wollen wir eine Erweiterung unserer einzigen Einkaufmöglichkeit verhindern. Eine Ablehnung würde keiner verstehen“.

Herbert Rahn (FW) wies darauf hin, dass man schon häufiger Ausnahmen bei der Bebauung von Grüngürteln gemacht habe. Mit 6:2 Stimmen votierte der Bau- und Umweltausschuss schließlich für den angedachten Erweiterungsbau, der auch einige weitere Parkplätze entlang der Staatsstraße nötig machen würde.

Gegen die Erweiterung in der gewünschten Form sind Simon Kammermeier (SPD) und Magdalena Schuster (Grüne). Ihnen ist die Aufgabe des Grüngürtels in Verbindung mit weiterer Bodenversiegelung ein Dorn im Auge. Schuster hatte das Gefühl, dass eine Erweiterung nach Osten zu wenig verfolgt wurde.

Heinz Nefzger

Kommentar: Hint’ nicht höher wie vorn „Jetzt wird es hint’ aber höher wie vorn“, hätte es früher vielleicht geheißen, wenn man gegen etwas war, dem wohl die große Mehrheit positiv gegenüber steht. So wie in diesem Fall in Weichs der Versuch, dem einzigen Lebensmittelmarkt im Ort eine Erweiterung zu untersagen. Die Zustimmung für eine größere Einkaufsmöglichkeit und damit auf lange Sicht den Standort zu erhalten, ist einfach eine Entscheidung für die Bürger und keine gegen die Natur oder die Umwelt, zu der auch der Mensch gehört.

Wenn man mit dem Auto in andere Orte fahren muss, dann ist dies der Umwelt auch nicht dienlich. Bei einer Umfrage hätte sicher der größte Teil der Gemeindebürger für die Erweiterung des Netto-Marktes gestimmt, der, was nicht unterschätzt werden darf, auch ein Treffpunkt für soziale Kontakte ist. Viele werden sich noch erinnern, wie groß die Freude über die Eröffnung vor rund zehn Jahren war. Bürgermeister und Gemeinderat wurden zu Recht für ihre enormen Anstrengungen, endlich einen Lebensmitteldiscounter nach Weichs gebracht zu haben, schier „gefeiert“.

Jetzt soll der Markt nach hinten vergrößert werden. Damit wird es wahrscheinlich hinten nicht höher wie vorn, aber es wäre übel gewesen, wenn man dies zu Lasten der Bürger abgelehnt hätte.

Das Abstimmungsergebnis war jedenfalls ein richtungsweisendes Signal für den Erhalt des Netto- Marktes in Weichs. Heinz Nefzger