Neuer Träger beim Burzelbam

Teilen

Am Personal hat sich nach dem Trägerwechsel beim Kindergarten Burzelbam in Weichs nichts geändert: Unser Kosten für das neue Betreuungsjahr Betreuungsplätze und Personal © zeigt einen Teil der Mitarbeiterinnen Stefanie Tonhauser, Amelia Bielikova und Lisa Eder

Statt dem BRK leitet der Awo-Kreisverband Dachau nun den Weichser Gemeindekindergarten.

Weichs – Der Gemeindekindergarten Burzelbam neben dem Rathaus in Weichs hat nun einen neuen Träger. Seit Eröffnung der Einrichtung im Herbst 1995 hatte die Betriebsträgerschaft das BRK-Dachau. Nach 28 Jahren erfolgte nun der Wechsel zum Awo-Kreisverband Dachau.

Der Grund lag nach den Worten des Weichser Bürgermeisters Harald Mundl daran, dass die zwischen dem BRK und der Gemeinde bestandene Betriebsträgervereinbarung aus dem Jahre 1995 veraltet war und überarbeitet werden sollte. Das BRK hat daraufhin die Betriebsträgervereinbarung zum 31. August gekündigt. „Mit der Awo arbeitet die Gemeinde bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich in der Jugendsozialarbeit und in der Schulkinderbetreuung zusammen. Das von der Awo aufgezeigte Kindergartenkonzept hat den Gemeinderat überzeugt und letztendlich veranlasst, in Zukunft auch im Kindergartenbereich mit der Awo zusammenzuarbeiten“, sagt Bürgermeister Mundl.

Die Kosten bleiben für das Betreuungsjahr 2023/2024 stabil. Aufgrund der generell gestiegenen Kosten in der Kinderbetreuung wird es Anfang 2024 ein Gespräch mit den drei Trägern der Kinderbetreuung (Kinderkrippe Sonnenkäferhaus, Kindergarten St. Martin und Kindergarten Burzlbam) geben, um zu besprechen, wie hoch die Gebührenanpassung im Betreuungsjahr 2024/2025 aussehen wird. Mundl: „Eine Kostenanpassung wird es sicherlich geben müssen, wie hoch, kann heute noch nicht beurteilt werden. Mit der AWO wünsche ich mir eine gute und harmonische Zusammenarbeit zum Wohle unserer Kinder. Veränderungen bringen immer etwas Neues, aber auch etwas Spannendes und Reizvolles“.

Im Kindergarten Burzlbam werden aktuell 49 Kinder in zwei Gruppen betreut. Somit sind alle Plätze belegt. Am Personal hat sich nach der Übernahme des neuen Trägers nichts geändert.

Die Leitung im Weichser Kindergarten Burzelbam an der Frühlingstraße hat weiterhin die Erzieherin und Kinderpädagogin Christina Widmann. Insgesamt sind zwei Kinderpflegerinnen und vier Erzieherinnen als festes Gruppenpersonal angestellt. „Auch die pädagogische Arbeit wird keinen kompletten Umbruch erleben, sondern im Laufe der Jahre sicherlich neue Anreize durch die Arbeiterwohlfahrt erfahren, welche gemeinsam mit dem Team erarbeitet werden sollen“, erklärt Kindergartenleiterin Christina Widmann. „Die Grundelemente der Konzeption bleiben daher also gleich, aber zur Qualitätssicherung werden wir stetig an uns arbeiten“.

Kosten für das neue Betreuungsjahr

Betreuungsplätze und Personal