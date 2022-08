Notstromaggregat bestellt - 130 000 Euro Kosten

Bereit zum Anstecken: ein einspeisefähiges Notstromaggregat fürs Feuerwehrhaus (Symbolbild). © Thomas Plettenberg

Die Gemeinde Weichs will für den Fall der Fälle gerüstet sein. Daher will sie für 130 000 Euro ein Notstromaggregat kaufen.

Weichs – Der Weichser Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Beschaffung eines Notstromaggregats für den örtlichen Katastrophenschutz bzw. die Feuerwehr beschlossen. Im nichtöffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung von Mitte Juli wurde dazu bereits das Szenario eines flächendeckenden Stromausfalls besprochen. In so einem Fall müssten die systemrelevanten Einrichtungen für die Bevölkerung weiter betrieben werden.

Notstromaggregat mit 100 kVA Leistung ausreichend

Nach Rücksprache mit den Fachfirmen sei ein Notstromaggregat mit 100 kVA Leistung ausreichend. Zweiter Bürgermeister Martin Hofmann (CSU) informierte über die eingegangenen Angebote sowie über Maßnahmen, die bei einem Stromausfall zu treffen sind.

Gemeinderat Werner Dornstädter (FW) wollte wissen, ob die Feuerwehr über genügend Dieselkraftstoff verfügt, um das Aggregat betreiben zu können. Ihm wurde mitgeteilt, dass im Bauhof ein großer Tank mit knapp 5000 Liter Fassungsvermögen vorhanden ist, der immer wieder vollständig befüllt wird.

Kämmerer Markus Weigl berichtete, dass bei der Feuerwehr und im Bauhof die kleinen Aggregate mit Benzin betrieben werden, das aber immer wieder verbraucht wird, so dass es nicht zu alt werden kann.

Heinz Nefzger junior (WBV) merkte an, dass auch bei baldiger Bestellung des Aggregats in Anbetracht der langen Lieferzeit im kommenden Winter das Problem eines möglichen längeren Stromausfalls nicht gelöst werden kann.

Gespräche mit örtlichem Unternehmer

Diesbezüglich ist die Gemeinde laut Bürgermeister Harald Mundl (WBV) mit einem örtlichen Unternehmer im Gespräch, der über verschiedene Aggregate verfügt. Ein Vollbetrieb könne damit allerdings nicht geleistet werden.

Hofmann berichtete von einem ihm bekannten Einsatz eines vergleichbaren Notstromaggregats im Franziskuswerk Schönbrunn. Mit dem geplanten Notstromaggregat können in Weichs systemrelevante Gebäude wie das Bürgerhaus und das Kinderhaus betrieben werden. Feuerwehrgebäude und Rathaus zählen nicht dazu.

Hinsichtlich von möglichen Katastrophenlagen sprach Magdalena Schuster (Grüne) das Thema Trinkwasserversorgung an, insbesondere, ob diese im Falle eines Gaus, verursacht durch ein Atomkraftwerk, gewährleistet sei. Dazu teilte Bürgermeister Mundl mit, dass unabhängig davon, dass in jedem Haushalt Trinkwasser für einen gewissen Zeitraum vorhanden sein sollte, die Altogruppe so gerüstet sei, dass wohl für sieben Tage Trinkwasser zur Verfügung gestellt werden könne – auch bei einem flächendeckenden Stromausfall. Ein durch ein beschädigtes AKW verursachter Gau hätte seiner Meinung nach vorerst keine Auswirkungen auf das Trinkwasser, weil dieses aus dem Tiefengrundwasser gefördert wird.

Biogasanlagen brauchen Strom

Die Frage von Jörg Achter (Grüne), ob man die Weichser Biogasanlagen auch ohne Strom betreiben könnte, wurde von Johann Westermeier (CSU), selbst Betreiber einer Anlage, verneint, da eine Biogasanlage die Frequenz des allgemeinen Stromnetzes benötige. Im Falle eines flächendeckenden Stromausfalls würden zum Betrieb der Biogasanlagen ebenfalls Notstromaggregate benötigt.

Er stelle sich im Übrigen schon die Frage, ob ein Notstromaggregat für die Feuerwehr nur so teuer sei, weil es eine rote Farbe habe. Hofmann, der zusammen mit Vertretern der Weichser Feuerwehr auf einer Fachmesse war, erklärt den hohen Preis von etwa 130 000 Euro damit, dass das Aggregat mobil sein muss, über einen Lichtmast verfügt und von Laien betrieben werden kann. Überdies kann es auch in nassem Gelände eingesetzt werden.

Die Frage von Gemeinderatsmitglied Martin Betz (CSU), was ein Aggregat im laufenden Betrieb kosten würde, konnte ad hoc nicht beantwortet werden. Ein in den Raum gestellter Betrag von 400 Euro pro Monat wurde nicht bestätigt.

Heinz Nefzger