Ergebnis des Gutachtens für Bebauung: Weichser Ringstraße kann noch Verkehr vertragen

Ein Teilstück der Ringstraße, in der auf einer Seite fast durchwegs viele Autos parken. © Heinz Nefzger

Das Ergebnis des Verkehrsgutachtens für die geplante Bebauung „Ringstraße West“ ist da und zeigt: Die Straße verträgt noch mehr Autos.

Weichs – In der geplanten Bebauung „Ringstraße West“ in Weichs soll nach bisherigen Überlegungen Wohnraum für rund 170 Menschen entstehen. In einer Nachverdichtung könnten 48 bis 54 neue Wohneinheiten entstehen. Auf Geschosswohnungsbau würden 30 bis 36 Wohneinheiten entfallen, auf Reihenhäuser neun Einheiten, dazu kämen acht Doppelhäuser und ein Einfamilienhaus. Um das damit entstehende zusätzliche Verkehrsaufkommen bei der Planung einzubeziehen, hat die Gemeinde ein Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben.

Verkehr an fünf Punkten gezählt

Das Gutachten, das von Quzehen Deng vom Fachbüro Gevas ausgearbeitet wurde, wurde jetzt von Dr. Christoph Hessel im Gemeinderat vorgestellt. Grundlage war eine Verkehrszählung im vergangenen September an fünf verschiedenen Punkten: Einmündungen Frühlingstraße in die Freisinger Straße, Ringstraße-Frühlingstraße, Frühlingstraße-Freiherrnstraße, Ringstraße-Freisinger Straße und Kreuzung Ringstraße und Gartenstraße.

Ergebnis: „Verkehr voll abwickelbar“

Die Berechnungen ergaben, dass alle Knotenpunkte in den beiden Spitzenstunden (7 bis 8 Uhr und 17 bis 18 Uhr) eine hohe Leistungsfähigkeit aufweisen würden. Der Verkehr würde an den besagten Knotenpunkten voll abwickelbar sein. Berücksichtigt wurden dabei auch die reduzierten Zahlen während der Corona-Jahre.

Räte gegen Einbahnstraße

Bei der anschließenden Diskussion im Ratsgremium kam unter anderem immer wieder die Frühlingstraße, wo sich das Rathaus und der Kindergarten Burzlbam befinden, zur Sprache. Diese ist schon länger auf 20 km/h beschränkt und das Befahren auch nur noch für Anlieger zulässig. Dort sei es nicht zuletzt wegen der verkehrsberuhigenden Bauminseln, an einigen Stellen sehr eng, war zu hören. Eine Einbahnstraßenregelung wurde aber von den Räten nicht als sinnvoll angesehen.

Nach den Untersuchungen des Planungsbüros wird die Frühlingstraße auch nach der neuen Bebauung nicht unter dem Verkehrsaufkommen leiden. Die Belastbarkeitsgrenze wäre dann immer noch fünf- bis sechsmal größer.

Das hört sich gut an, doch verstehen tut es keiner.

Deutlich gegen die Schlüsse des Verkehrsgutachtens sprach sich lediglich Petra Hesse (SPD) aus, die selbst an der Ringstraße wohnt. „Das hört sich gut an, doch verstehen tut es keiner“, war von ihr zu hören. Sie sehe das als bloße Theorie auf „geduldigem Papier“ an, „in der Realität sieht es völlig anders aus“. Sie erinnerte an die bereits bestehenden Verkehrsbehinderungen durch die vielen Parker in einem Teil der Ringstraße, von der Frühlingstraße kommend, und die Wartezeiten, die man schon jetzt bei der Einfahrt von der Ringstraße in die Staatsstraße in Kauf nehmen müsse.

Bürgermeister Harald Mundl (WBV) stellte schließlich fest, dass man durch das Verkehrsgutachten jetzt wenigstens wisse, dass die vorhandenen Straßen für eine weitere Bebauung in diesem Gebiet ausreichend seien.

VON HEINZ NEFZGER