Ruhender Verkehr in Weichs soll wieder überwacht werden

Durchfahrtsprobleme soll es in Aufhausen an der Weichser- und Waldstraße immer wieder geben. © nef

Weichs – In der Vergangenheit wurden immer wieder Beschwerden über Falschparker oder zugeparkte Kreuzungsbereiche an die Verwaltung herangetragen, informierte Vizebürgermeister Martin Hofmann (CSU) bei der jüngsten Gemeinderatssitzung im Bürgersaal.

Zudem fand im Januar ein Dialog zu verschiedensten Themen zwischen Landwirten aus dem Gemeindegebiet sowie Vertretern der Verwaltung und des Bauhofs statt. Dabei wurde von den Landwirten vermehrt auf die schwierige und teilweise unmögliche Durchfahrt an manchen Ortsstraßen hingewiesen. Sie baten um die Anbringung von Halteverboten. Diese sind jedoch aus Sicht der Verwaltung und nach Rücksprache mit der Polizeiinspektion Dachau nicht zielführend, da freie Straßen oftmals schnelleres Fahren zur Folge haben.

Im Dialoggespräch einigte man sich deshalb darauf, die Überwachung des ruhenden Verkehrs durch den Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern (ZV KVÜ) anzustreben. Bereits im Zeitraum 2013 bis 2015 wurde zweimal monatlich überwacht. Da erhebliche Verbesserungen festzustellen waren, wurde die Aktion 2015 wieder eingestellt. Mittlerweile konnten jedoch wieder vermehrt Verstöße beobachtet werden. Daher folgte der Gemeinderat nun dem Vorschlag der Verwaltung, die Überwachung wieder aufleben zu lassen. Und zwar zweimal monatlich. Jeweils einmal vormittags und einmal zur Abendzeit. Sollte dies nicht zum gewünschten Erfolg führen kann man die monatlichen Überwachungszeiten erhöhen.

Für die Gemeinde entstehen für die Überwachung Kosten von 34 Euro je Stunde zuzüglich 2 Euro für jeden Vorgang. Im Gegenzug erhält die Gemeinde – wie auch bei der Überwachung des fließenden Verkehrs – monatlich die vereinnahmten Verwarn- und Bußgelder ausgezahlt. Auch monatliche Statistiken sollen erstellt werden. Auf der Sitzung war speziell von Durchfahrtsproblemen in Erlbach und Erlhausen, der Weichser- und Waldstraße in Aufhausen, der Dorfstraße in Ebersbach sowie der Fränkinger Straße in Weichs zu hören.

Andreas Lamprecht (CSU) wollte außerdem wissen, wie es um das Problem von unerlaubt parkenden Lieferfahrzeugen an der Ecke Fränkinger-/Birkenstraße steht. Das war vor einiger Zeit im Gemeinderat zwar ein Thema war, passiert ist aber immer noch nichts. Hofmann versprach sich der Sache nochmal anzunehmen.

