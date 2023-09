150 Jahre Feuerwehr Weichs: „Sie gehen dorthin, wo es weh tut“

Ein gemeinsames Prosit zum Start in das Jubiläumsfest: Bürgermeister und Schirmherr Harald Mundl (Dritter von rechts) zusammen mit Kommandant Albert Schmid (rechts von ihm) und Vertretern der Weichser Wehr, von links: Benno Fuchs, Christian Auer, Sebastian Harz, Andreas Schmidt, Mathias Hermann. Ganz rechts ist mit auf dem Bild Max Weßner vom Patenverein Freiwillige Feuerwehr Asbach. fotos (3): nef © nef

Die Weichser Feuerwehr feiert drei Tage lang 150-jähriges Bestehen. Der Pfarrer dankt den Einsatzkräften.

Weichs – Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr, heißt es oft bei den Feuerwehren. Beim Wettergott müssen sich die Weichser Floriansjünger scheinbar eine besondere Ehre aufgehoben haben, denn: An allen drei Tagen beim Jubiläumswochenende anlässlich ihres 150-jährigen Bestehens herrschte spätsommerliches Traumwetter.

Nachdem die gastgebende Weichser Wehr und der Patenverein, die Feuerwehr Asbach, mit ihren Fahnen am Freitagabend in das große Festzelt beim Gewerbegebiet eingezogen waren, richteten Kommandant und Vorstand Albert Schmid sowie Bürgermeister und Schirmherr Harald Mundl ein paar Grußworte an die Besucher. Anschließend zapfte Mundl das erste Fass Bier an. Er bemerkte vorher, dass es für ihn das erste Anzapfen in einem Festzelt in seiner mittlerweile 15-jährigen Amtszeit überhaupt ist. Fünf benötigte Schläge bezeugten die nicht gerade große Übung. Genauso wie der kleine „Biersee“, der sich nach dem Anzapfen am Boden ausbreitete. Die Stimmung war natürlich trotzdem super.

Zapfte das erste Fass an: Bürgermeister Mundl brauchte beim Anstich fünf Schläge. © nef

Die Band El Prosit sorgte bei der „Feiawehr-Party“ für tolle Unterhaltung. Und auch an der Mega-Bar war bis spät in die Nacht einiges los. Insgesamt hätten es aber laut Feuerwehr „vielleicht doch ein paar Besucher mehr sein können“.

Auf reges Interesse stieß die Fahrzeugausstellung am Samstag auf dem Festgelände. Dort waren unter anderem die drei Einsatzfahrzeuge der Weichser Wehr sowie neue MAN-Nutzfahrzeuge zu sehen. Außerdem stellte sich das BRK vor.

Den Festgottesdienst zelebrierte Dekan Peter Dietz. Von ihm gab es für die Feuerwehr ein Miniaturauto. © nef

Den feierlichen Festgottesdienst am Sonntagvormittag im Pfarrgarten zelebrierte Dekan Peter Dietz. Viele Besucher und ein buntes Fahnenmeer der vielen Vereine gaben diesem einen würdigen Rahmen. Dietz erinnerte daran, dass einige Mitglieder seiner Familie auch bei einer Feuerwehr aktiv waren. Dabei hat er mitbekommen, wie spannend, schwer und belastend dieser ehrenamtliche Dienst ist. Er sprach seine Dankbarkeit den Feuerwehrlern gegenüber aus: „Sie gehen dorthin, wo es weh tut, rund um die Uhr, ehrenamtlich. Vergelt’s Gott!“ Symbolisch überreichte der Dekan ein kleines Feuerwehrauto, voll funktionsfähig mit Sirenensignal, an den Weichser Kommandanten Albert Schmid. Anhand dieses Fahrzeugs ging Dietz auf einige Details bei der Feuerwehr näher ein. Feierlich musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst von der Blaskapelle Langenpettenbach mit der bekannten Schubert-Messe.

Ausführliche Berichte über den Festsonntag mit dem Umzug und den Kabarettabend mit Django Asül folgen. HEINZ NEFZGER