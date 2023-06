Spektakulärer Unfall in Weichs: Auto kracht gegen Bäume und überschlägt sich

Spektakulärer Unfall in Weichs: Auto kracht gegen Bäume und überschlägt sich © Kreisbrandinspektion

In Weich hat sich ein spektakulärer Unfall ereignet. Der Fahrer eines Audi ist gegen Bäume gekracht, das Auto hat sich anschließend überschlagen.

Aus noch ungeklärter Ursache ist der Fahrer eines Audi am Montagabend gegen 19.20 Uhr auf der Münchner Straße in Weichs von der Fahrbahn abgekommen, hat anschließend mehrere Bäume touchiert und sich überschlagen und ist schließlich auf der Seite zum Liegen gekommen. Der 29-jährige Weichser wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeschlossen und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurde der leicht verletzte Mann durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik verbracht. Im Einsatz waren neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehren Weichs und Indersdorf sowie die Kreisbrandinspektion. Laut Polizei entstand an Audi ein Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.