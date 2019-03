Sprungretter sorgt in Weichs für Diskussionen: Soll die Kirche zahlen?

Vieles im aktuellen Haushalt der Gemeinde Weichs wurde ohne Diskussion genehmigt und verabschiedet. Eine Ausnahme gab es allerdings: die Frage, ob die Feuerwehr einen so genannten Sprungretter anschaffen soll, und wer ihn bezahlen soll, sorgt für Diskussionsstoff.

Weichs – Vergangene Woche hat der Weichser Gemeinderat den Haushalt für dieses Jahr verabschiedet (wir haben bereits darüber berichtet). An dieser Stelle folgt Näheres zu Anträgen, denen der Gemeinderat meist ohne größere Diskussionen zugestimmt hat.

Haushalt: Wie viel Geld bekommen die Vereine?

Bejaht wurden dabei alle Zuschussanträge von örtlichen und auch einigen externen Vereinen bzw. Einrichtungen. So zum Beispiel: 15 000 Euro für den SV Weichs (Jugendförderung), 12 500 für den SV Weichs (Kompensation Verluste gemäß Gemeinderatsbeschluss), Faschingskomitee 2500 Euro, Bücherei 1000 Euro, Dachauer Forum 1000 Euro, FC Ebersbach 1000 Euro (Erneuerung der Spielgeräte), Feuerwehr 24 500 Euro. Beim Faschingskomitee soll erst nach dem diesjährigen Umzug, wenn die neue Abrechnung vorliegt, endgültig festgelegt werden, ob diese Mittel zu gewähren sind.

Ein weiteres Thema war auch, dass die Gemeinde seit Dezember 2015 einen Wlan-Hotspot für die Container- Asylbewerberunterkunft unterhält. Dabei kam es im vergangenen Jahr zu einer Unterdeckung von mehr als 1000 Euro. Das liegt daran, dass derzeit nicht mehr so viele Asylbewerber wie in den Anfangsjahren dort leben und für den Internetzugang zahlen.

Um der Unterdeckung entgegenzuwirken, beschloss der Gemeinderat, den bisherigen Ticketpreis von fünf auf zehn Euro pro Monat zu erhöhen.

Weitere Zahlen: Grundsteuer A und B 310 vom Hundert, Gewerbesteuer 320. Haushalte: Kläranlage 64 700 Euro, Bauhof 112 800, Freiwillige Feuerwehr 55 000, Kamerabefahrung Kanal 90 000, Benutzungsentgelt Abwasser-Einleitung Zweckverband Gemeinde Vierkirchen 90 000, Grundschule 15 400 Euro, Anschaffung komXwork (effizientes Dokumentenmanagement für moderne Verwaltungen) 11 595,50 Euro.

Soll Erzdiözese den Sprungretter bezahlen?

Größeren Diskussionsstoff gab es zum Haushalt der Feuerwehr, dabei insbesondere über die Notwendigkeit von einem Sprungretter im Wert von 8750 Euro. Kommandant Albert Schmid bestätigte dem Ratsgremium nochmal, dass die Anschaffung für ihn absolut notwendig sei. Zwingend aber nur für die Erzbischöfliche Theresia-Gerhardinger Realschule, wo aufgrund der baulichen Lage – der „Knackpunkt ist die Verbindung zwischen dem Alt- und Neubau – keine Zufahrtsmöglichkeit für eine Drehleiter etc. besteht.

Die Situation ist aber nicht durch die Gemeinde Weichs verschuldet, war zu erfahren. Im Vorfeld hatte die Verwaltung bereits abgeklärt, ob die Neuanschaffung nicht durch die Erzdiözese München und Freising bzw. den Landkreis zu erfolgen hätte. Kämmerer Markus Weigl erklärte dazu, dass nach mündlicher Auskunft die Erzdiözese eine schriftliche Anfrage erbittet. Weigl sagte aber gleich dazu, dass man vom Ordinariat vermutlich nichts erwarten darf und eine Antwort lange dauern kann.

Landratsamt fühlt sich nicht zuständig

Auch das Landratsamt sieht sich nicht für die Kostenübernahme zuständig. Weigl: „Uns wurde vom Landratsamt mitgeteilt, dass ein Sprungretter zur Normbeladung für ein HLF 2016, das die Weichser Feuerwehr besitzt, gehört“. So wird das Thema jetzt wieder in den Gemeinderat gehen, wo die Anschaffung bereits auf unterschiedliches Echo stieß. Einige sahen sie aus Sicherheitsgründen als unausweichlich an. Andere wiederum meinten, ob es nicht reichen würde, dass die Nachbarfeuerwehr Indersdorf einen Sprungretter hat und diese schnell nach Weichs zum Einsatz kommen könnte. Von Heinz Nefzger