Stallgebäude wird doch umgebaut

Teilen

Also doch: Aus dem leerstehenden ehemaligen Stallgebäude (links) auf dem Albertshof werden gewerbliche Lagerräume. © heinz nefzger

Eine unfreiwillige Kehrtwende hat der Weichser Bau- und Umweltausschuss beim Thema leeres Stallgebäude auf dem Albertshof hingelegt. Dort darf nun doch ein gewerbliches Lager entstehen.

Weichs – Eigentlich hatte der Bau- und Umweltausschuss im August vergangenen Jahres den Bauantrag zur Nutzungsänderung eines leer stehenden landwirtschaftlichen Gebäudes beim Albertshof in ein gewerbliches Lager mit knapper Mehrheit abgelehnt. Begründet wurde dies unter anderem damit, dass der Ausschuss vor geraumer Zeit auf derselben Hofstelle für ein anderes Gebäude eine eine Umnutzung erteilt hatte. Nach Prüfung des Bauantrages durch das Kreisbauamt bekam die Gemeinde Weichs von dort nun die Mitteilung, dass das neue Vorhaben bauplanerisch zulässig ist. Deshalb hatte der Hofbesitzer in der Gemeinde noch mal einen Antrag gestellt, dem jetzt von den Ausschussmitgliedern einstimmig stattgegeben wurde.

Insbesondere Vizebürgermeister Martin Hofmann (CSU) plädierte dafür, hier Lagerflächen schaffen zu lassen. Er erinnerte dabei an momentane Versorgungsengpässe auch wegen des Ukraine-Krieges. „Wir brauchen künftig einfach viele Lagerflächen“, argumentierte Hofmann.

Zwar knapp – mit 4:3-Stimmen –, aber doch zugestimmt hat der Ausschuss dem Tekturantrag zum bereits im Bau befindlichen Mehrfamilienhauses mit acht Wohneinheiten an der Einfahrt zur Neubausiedlung Aufhausener Feld in Weichs. In einer Wohnung im Obergeschoss kann damit ein zusätzlicher Balkon angebracht werden. Gar nicht anfreunden konnte sich damit Robert Neisser (CSU). Für ihn handelt es sich um eine reine Salamitaktik des Bauträgers, nach der hier das Grundstück, das der Gemeinde gehörte, bebaut wird. Er erinnerte daran, dass der Verkauf über ein Meistbieterverfahren erfolgte. „Jetzt haben wir bereits mehr Wohnraum genehmigt, haben bei der Tiefgarage Zugeständnisse gemacht und nun kommt ein zusätzlicher Balkon hinzu. Wenn das vorher alles so vorgesehen gewesen wäre, hätten wir vielleicht einen höheren Verkaufserlös erzielen können“, so Neisser.

Ohne Gegenstimme abgelehnt wurden die Vorbescheidsanträge eines Bauwilligen, der an der Ringstraße zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohneinheiten errichten möchte. Grund der Ablehnung: Für beide geplanten Häuser ist die Erschließung noch nicht gesichert.