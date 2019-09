Stockschützen des SV Weichs wollen neue Hütte

Ein Vorbescheidsantrag der Stockschützenabteilung des SV Weichs auf die Errichtung einer Hütte stieß im Bauausschuss nicht nur auf Befürworter.

Begründet wird das Anliegen damit, dass die jetzige Hütte in die Jahre gekommen, Renovierungen anstehen und sie zu klein geworden sei. Schon bei einem Vergleichskampf mit je vier Mannschaften kämen schon 32 Personen zusammen, so der Verein in seinem Schreiben an den Gemeinderat.

In dem schriftlichen Antrag wird darauf hingewiesen, dass sich am „Zusammenspiel“ zwischen Abteilung, Hauptverein und Sportheim nichts ändern soll. Man will weiterhin die Mitgliederversammlung, die Spielerversammlung und das Jahresabschlussessen in der Sportgaststätte abhalten. Die alte Hütte soll dann für unterschiedliche Funktionen eingesetzt werden, wie etwa für Schließfächer für die Sportler.

Der Neubau soll mit einer Größe von sechs mal zehn Metern im Anschluss der Stockbahnen im Westen, zwischen den Bahnen und den Tennisplätzen, entstehen.

Vizebürgermeister Martin Hofmann (CSU), der den in Urlaub weilenden Gemeindechef Harald Mundl vertrat, stellte eingangs der Beratung klar, dass es hier nur generell um das Baurecht gehe – „wir haben nicht zu bewerten wie es mit der Nutzung aussehen könnte!“ Ausschussmitglied Robert Neisser (CSU) sah in dem Bauvorhaben mit Blick auf die wachsende Anzahl und die Aktivitäten der Stockschützen baulich kein Problem, möchte aber vor einer endgültigen Entscheidung die weitere Zusammenarbeit zwischen der Abteilung und dem Bürgerhaus geregelt wissen.

Auf Nachfrage von Herbert Rahn (FW) erklärte Stockschützenabteilungsleiter Rolf Schlecht, dass es sich um eine Holzbauweise handeln werde. Schlecht wies darauf hin, dass es nach dem Training und auch bei den Senioren beim anschließenden Zusammensitzen immer sehr beengt zugehe.

Dies gefiel Günter Schilcher (WBV) gar nicht: „Warum geht Ihr nicht einfach rund 50 Meter weiter und setzt euch in das Bürgerhaus, wo wir eine große Wirtschaft haben?“ Schlecht darauf: „Wir werden uns auch weiterhin in die Hütte setzen! Wir schießen in der Oberliga und sind ein Aushängeschild für den Verein.“

Außerdem würden die Tennisler und Fußballer ja auch fast nicht in die Bürgergaststätte gehen, stellte er fest.

Da es im Bauausschuss bei der Abstimmung keine einheitliche Lösung gab, wird der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung am kommenden Mittwoch, 18. September, eine endgültige Entscheidung treffen müssen. Heinz Nefzger