Suche nach neuen Räumen für das Weichser Juz

Gemeindejugendreferentin Elisabeth Moor hat dem Gemeinderat einen Antrag nach neuen Räumen für das Jugendzentrum Weichs vorgetragen. Antragsteller ist der Jugendrat mit Unterstützung der Gemeindejugendarbeit.

Weichs – Im Antrag heißt es, dass durch den Neubau des Kinderhauses im bisherigen Kindergarten Burzlbaum an der Frühlingsstraße ab 2020 Räume frei werden, die man gerne für eine Ortsveränderung des Jugendzentrums nutzen möchte.

Um die Jugendarbeit der Gemeinde bedarfsorientiert und flexibel zu fördern, heißt es in dem Schreiben, brauche man einen unabhängigen Standort für das Jugendzentrum der Gemeinde. Als Begründung wird aufgeführt, dass der derzeitige Standort des Juz in den Kellerräumen des Pfarrheims aus mehreren Gründen ungünstig ist. Es liegt am Ortsrand, und der Eingang ist schwierig zu finden. In den Räumen gibt es keine Küche, um mit den Jugendlichen zu kochen, kein WLan, was für einige Jugendliche Grund ist, nicht ins Juz zu kommen. Es gibt kein Tageslicht, und durch die Größe des Raumes herrscht keine gemütliche Atmosphäre. Es gibt auch keine Rückzugsmöglichkeiten für einzelne Gruppen; im Winter ist der Raum oftmals zu kalt, da die Heizung teilweise ausfällt; durch den Nutzungsvertrag sind feste Zeiten vorgegeben und keine Flexibilität möglich, um adäquat auf den Bedarf in der Gruppenarbeit eingehen zu können.

Das Jugendzentrum sollte auch für ältere Jugendliche zwischen 17 und 20 Jahren attraktiv sein, jedoch fühlen sie sich durch das jetzige generelle Rauch- und Alkoholverbot zu sehr eingeschränkt. Zu den Anregungen und Wünschen der Juz-Besucher gehört auch eine frei zugängliche Terrasse mit Möblierung für Grillmöglichkeit.

Als Fazit wird aufgeführt: Die Attraktivität des Jugendzentrums würde erhöht, was eine größere Besucherzahl mit sich brächte. Zudem könnte durch den neuen Standort der Funpark besser in die Aktivitäten mit einbezogen werden.

Elisabeth Moor informierte, dass einige Weichser Jugendliche derzeit das Jugendzentrum in Vierkirchen besuchen, weil es dort weniger Verbote gibt. Ihr ist bewusst, dass der Antrag nicht sofort beantwortet werden könne. Er soll aber als Diskussionsgrundlage für den Gemeinderat dienen.

Sie erklärte auch, dass der Raum im bisherigen Juz mit 130 Quadratmetern eigentlich ausreichend groß, aber nicht gemütlich ist. Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Situation seien bislang vom Pfarrbüro abgelehnt worden. Im kommenden Infoblatt der Gemeinde soll eine Umfrage unter den Jugendlichen einen Bedarf ermitteln, um entsprechende Angebote prüfen zu können. Bürgermeister Harald Mundl stellte dazu fest, dass das Kinderhaus möglicherweise erst 2021 fertig sein wird.

Der Gemeinderat wird sich in absehbarer Zeit mit dem Thema Rathauserweiterung auf dem vorhandenen Grundstück oder Rathausneubau in der Ortsmitte befassen.