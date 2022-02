75 Jahre SV Weichs: Bier und Eis aus dem Kofferraum

Der SV Weichs ist 75 Jahre alt. Wir stellen Menschen vor, die eng mit dem Fußballverein verbunden waren. Diesmal erinnern wir an Vereinswirt Hans Bücherl und Sanitäter Paul Paschkin.

Weichs – Der SV Weichs wird 75 Jahre alt! Grund für die Dachauer Nachrichten und dabei unterstützt vom früheren Spieler, Spielertrainer und Vorsitzenden Erich Zimmermann, manches aus der Vereinsgeschichte, insbesondere aus der Geschichte der Fußballabteilung, in kleinen, zum Teil humorvollen Hintergrundgeschichten in Erinnerung rufen. Heute stellen wir zwei weitere Personen vor, die lange Zeit einfach zu den Fußballern gehörten, obwohl sie nicht selbst spielten.

75 Jahre SV Weichs: Vereinswirt Hans Bücherl

Hans Bücherl (†) servierte scharfe Suppe im Masskrug. © nef

Hans Bücherl war nicht nur Gründungsmitglied – kein Wunder, wurde der SVW 1947 ja in seiner Gastwirtschaft ins Leben gerufen – sondern auch jahrzehntelang Vereinswirt.

Unvergessen für Ältere sind bestimmt noch die Sportversammlungen am Freitagabend, bei denen auch die Mannschaftsaufstellungen bekannt gegeben wurden oder das gemütliche Zusammensitzen nach den Spielen am Sonntag in der zünftigen Gaststube.

Öfter spendierten ältere Besucher am Stammtisch den jungen Sportlern nach Siegen ein paar Maß Freibier. Ein oder mehrere bekannte Fußballerlieder wie etwa „Die Grün-Schwarz-Grünen zieh’n hinaus, zieh’n hinaus, es sind die Weichser Fußballspieler, Spieler“ oder „Wer hat die Welt so schön gemacht, wer hat das Fußballspiel erdacht?“, sangen die Jungen dafür zum Dank.

Und wenn der Wirts Hans eine rote Schorle im großen Stiefelglas mixte, oder zu später Stunde noch eine scharfe Suppe im Maßkrug auf den Tisch stellte, fühlte sich eine Niederlage manchmal sogar wie ein Sieg an.

Jubiläum des Weichser Fußballvereins: 75 Jahre SV Weichs

Gerne erinnern sich die Fußballer auch noch an herzhaftes Schaschlik, ungarische Paprikawürste mit Sauerkraut, das die Wirtin Anni nach ureigenem Rezepte herstellte, und resche Schweinshaxen vom Bücherl.

Bei Heimspielen kam der Bücherl Hans meist auch mit seinem großen Auto zum Fußballplatz an der Glonn, und verkaufte aus dem Kofferraum heraus an die Zuschauer Bier und alkoholfreie Getränke, von denen bei den Kindern besonders der Almdudler begehrt war. Teilweise hatte er auch Wurstsemmeln, Süßigkeiten, geröstete Erdnüsse und im Sommer Eis dabei.

Der leider viel zu früh verstorbene Wirt und Metzger war ein Fußballanhänger durch und durch. Im Nebenzimmer des Gasthauses konnten die Gäste damals –viele hatten daheim noch kein eigenes TV-Gerät – im Fernsehen wichtige Länderspiele verfolgen.

Hans Bücherl selbst war mit ein paar Spezln aus Weichs sogar 1954 live beim legendären deutschen WM-Sieg im Berner Wankdorf Stadion in der Schweiz gegen Ungarn als Zuschauer dabei.

75 Jahre SV Weichs: Sanitäter Paul Paschkin

Paul Paschkin kümmerte sich um Verletzte. © nef

Bereits 89 Jahre alt ist Paul Paschkin aus Weichs. Er ist ein Heimatvertriebener aus der Ukraine mit deutschen Vorfahren. Paschkin hat einst den Beruf des Eisen- und Hufschmieds gelernt und war bei der Firma Wächter in Dachau beschäftigt. Nebenher engagierte er sich ehrenamtlich beim Roten Kreuz im Landkreis. Über diesen Dienst kam er dann auch zu den Fußballern in Weichs.

Etwa in den 60er Jahren war er lange Zeit quasi jeden Sonntagnachmittag bei den Heimspielen der Grün-Schwarz-Grünen meist unverkennbar in Rotkreuzjacke und - mütze am Spielfeldrand als Vereinssanitäter anzutreffen, um bei Verletzungen Erste Hilfe zu leisten. In seiner Tasche hatte er immer reichlich Pflaster aber auch Fatschen (Binden).

„Zum Glück gab es zu meiner Zeit fast nie größere Verletzungen“, erinnert sich Paschkin. Nachdem er die kleineren Wunden und Verstauchungen kurz behandelt hatte, konnten die Spieler meist schnell wieder weiterspielen.

Nach Paschkin, dem ausgebildeten Sanitäter, sind es seither in der Regel immer die technischen Leiter beim SVW, die zuerst bei Verletzungen auf das Spielfeld laufen, um zu helfen. Dabei musste lange Zeit ein Eisspray für fast alles „herhalten“.

Der Erste-Hilfe-Koffer des Vereins ist mittlerweile speziell für Sportverletzungen mit Kompressen, Tapes, Kinesio-Bändern und mehr ausgestattet. Außerdem gehört ein separater Koffer mit gefrorenem Eis für Behandlungen von diversen Muskelverletzungen zur Ausrüstung. Paul Paschkin ist bis heute dem Sportverein Weichs als Mitglied treu geblieben.

