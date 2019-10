Von Regenwürmern und Schnapsvorräten

Es geht um Schnaps, Regenwürmer und ein Pärchen mit einer eigenwilligen Definition von Eigentum: Das Theaterstadl Weichs bereitet sich auf seine neue Spielzeit vor.

Weichs– Auch wenn es bis zur Premiere Anfang November noch etwas dauert – die Proben für die nächsten Aufführungen des Weichser Theaterstadls laufen bereits auf Hochtouren.

Das Ensemble setzt sich aus vielen vertrauten und bekannten Weichser Laienschauspielern zusammen. Neu ist lediglich, dass heuer Ute Gesang nicht nur auf der Bühne zu sehen ist, sondern auch Regie führt. Das Team führt heuer das Stück „RegnWurmOrakl“ auf – ein ländlicher Schwank in drei Akten von Ralph Wallner.

Auch wenn noch nicht zu viel verraten werden soll, hier einige Details zum Stück: Falotta und Lumpazi Nassauer (Regina Rottenfußer und Thomas Atzenhofer) leben äußerst bescheiden, aber glücklich und zufrieden in ihrer kleinen Hütte an einem Teich. Hygiene ist nicht gerade ihre starke Seite, und auch mit Dein und Mein nehmen sie es manchmal nicht ganz so genau. So muss zum Beispiel ihre Nachbarin, die Hühnerbäuerin Gickerl-Walli (Maria Forche-Huber), gelegentlich feststellen, dass ihre Schnaps- und Brennholzvorräte auf geheimnisvolle Weise dezimiert werden. Eines Tages taucht Jungbauer Hanser (Martin Nefzger) in Begleitung seines Spezls Schorsch (Mathias Hermann) auf und bringt ungewollt das beschauliche Leben der Nassauers ordentlich durcheinander.

Was das mit Regenwürmern zu tun hat? Das zeigt der Weichser Theaterstadl an fünf Abenden im Weichser Bürgersaal. In weiteren Rollen sind Michaela Dörr, Ute Gesang, Martina Gstettenbauer und Martin Hofmann zu sehen. Souffleuse ist Susi Peschel. Für Maske und Requisite ist Katja Zupfer zuständig.

Premiere ist am Samstag, 9. November. Weitere Vorstellungen am 10., 15., 16. und 17. November. Beginn jeweils um 19.30 Uhr, sonntags um 18 Uhr. Der Kartenvorverkauf erfolgt am Samstag, 19. (9 bis 13 Uhr), und Sonntag, 20. Oktober (10 bis 12 Uhr), im Bürgersaal: Preise: 9 Euro Erwachsene, 6 Euro Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren und Schwerbehinderte (mit Nachweis). Eventuelle Restkarten gibt es im Rathaus der Gemeinde oder an der Abendkasse.

Heinz Nefzger