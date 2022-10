Erste Tiny-Häuser im Münchner Umland beinahe fertig – „Erreichen fast Standard eines Passiv-Hauses“

Der Bau der die neuen Mini-Häuser in Fränking ist bereits recht fortgeschritten. © nef

Die Bauherren schwärmen: „Sie erreichen fast den Standard eines Passiv-Hauses“. Gemeint sind die ersten drei Tiny-Häuser, die im Weichser Ortsteil Fränking (Region Dachau) nahezu fertig sind.

Weichs/Fränking – Über Tiny-Häuser als neue Wohnform wird immer öfter in Gemeinderatssitzungen im Landkreis diskutiert. In Weichs entstehen bereits drei Häuser. Während der Gemeinderat die Aufstellung von einem transportablen Tiny-Haus im Weichser Neubaugebiet „Aufhausener Feld“ aus verschiedenen Gründen ablehnte, wurde dem Antrag, Tiny-Häuser im Ortsteil Fränking zu bauen, zugestimmt.

Tiny-Häuser im Landkreis Dachau: Bau weit fortgeschritten - Große Nachfrage

Dort ist der Bau von drei Minihäusern auf einem Grundstück am südlichen Ortsrand in zweiter Reihe schon recht weit fortgeschritten. Bauherren sind Birgit und Reinhard Schmutz. Auch, wenn viele von Tiny-Häusern sprechen, sie nennen sie lieber Minihäuser. Unter anderem, weil Tiny-Häuser in der Regel etwa sechs bis 60 Quadratmeter Wohnfläche aufweisen, ihre aber zweimal 49 Quadratmeter und einmal 63 Quadratmeter. Auf einer Bodenplatte mit Fußbodenheizung sind sie in Holzbauweise fest verbaut. Somit ist auch kein Transport an andere Orte möglich.

Reinhard Schmutz: „Unsere Häuser sind sehr gut mit Holzfaserplatten isoliert und erreichen fast den Standard eines Passiv-Hauses“. Die Erdgeschosse sind aufgeteilt in jeweils einen großen Raum mit Küche-, Wohn- und Esszimmer und einer Diele. Dazu kommen Schlafzimmer und Bad, im Dachspitz ist Platz für ein „offenes“ Zimmer.

Durch große Fensterflächen sind die Räumlichkeiten reichlich lichtdurchflutet. Architektonisch gelungen ist auch der offene Dachstuhl, auf den man vom Erdgeschoss aus schaut.

Tiny-Häuser im Landkreis Dachau: Fertigstellung für dieses Jahr noch geplant

Jedes der kleinen Häuser hat eine überdachte Terrasse mit Blick ins Grüne. Dazu einen Garten zwischen 30 und 50 Quadratmetern groß und einen Carport-Stellplatz.

Die Bauherren legen nicht nur Wert auf eine hochwertige Bauweise, sondern beweisen mit dem Einbau einer umweltfreundlichen Luft-Wärme-Pumpe für die Heizung, dass die Energie bei den Planungen ein wichtiges Thema war.

Die Fertigstellung der ersten Mini-Häuser in der Gemeinde Weichs ist für Ende dieses Jahres geplant. Reinhard Schmutz: „Die Nachfrage von Mietern in unsere Häuser einzuziehen ist recht groß. Unser Ziel war von Anfang an, hier keine Art Ferienwohnungen zu erstellen, sondern Langzeitmietern, die sich auf dem Land wohlfühlen möchten, eine neue Heimat zu bieten“.

