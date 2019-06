Tischtennisabteilung des SV Weichs blickt nach vorn

Zur Tischtennis-Jahresversammlung, der auch SV-Chef Karl Dietrich beiwohnte, hat Abteilungsleiter Hans Raufer im Sport- und Bürgerhaus zahlreiche Mitglieder begrüßt. Seine Bilanz über die vergangene Saison war sowohl von der sportlichen als auch der gesellschaftlichen Seite her durchwegs positiv.

Gegenwärtig hat die Tischtennisabteilung 84 Mitglieder, davon 36 Jugendliche. Vergangene Saison waren fünf Mannschaften gemeldet: drei Herren-, ein Damen- und ein Jugendteam. Am besten schnitt die erste Herrenmannschaft ab, die in der 2. Bezirksklasse Meister wurde und damit in die 1. Bezirksklasse aufstieg. In der kommenden Saison wird es vor allem darum gehen, den Klassenerhalt zu schaffen.

Die zweite Herrenmannschaft musste in der 3. Bezirksklasse lange um den Klassenerhalt bangen, konnte ihn aber in einem spannenden Finale doch noch sichern. Auch die neu formierte dritte Mannschaft (4. Bezirksklasse) hatte sich gegen Ende der Spielzeit kontinuierlich gesteigert und die ersten Punkte errungen.

Das Damenteam hatte zunächst lange Zeit in der Spitzengruppe mitgespielt, war aber am Ende auch mit dem erreichten Platz im Mittelfeld zufrieden. Das Jugendteam belegte – nach deutlicher Leistungssteigerung im Vergleich zum Vorjahr – mit ausgeglichenem Punktestand den vierten Platz. Der positive Trend ist laut Raufer vor allem auf das größere Betreuerteam und den Einsatz eines lizenzierten Trainers zurückzuführen.

Inzwischen stößt die Abteilung allerdings in der Jugendarbeit wieder an ihre Grenzen, da im Moment sehr viele Neuzugänge zum Training kommen. „Die Halle ist speziell am Montag brechend voll“, so der Abteilungsleiter. Im Nachwuchsbereich wurden auch heuer Mini-Meisterschaften für Kinder durchgeführt, die bisher noch nicht an Punktspielen teilgenommen hatten. Dabei konnten sich Raufer zufolge alle acht Teilnehmer für die nächste Runde auf Bezirksebene, die in Erdweg stattfand, qualifizieren. Dort erreichten Leoni Aumüller und Rebecca Lohß jeweils in ihrer Altersklasse den ersten Platz und sicherten sich damit Startplätze für das „Bayern-Finale“ in Wackersdorf, wo sie mit Platz 7 und 8 einen beachtlichen Erfolg für den SV Weichs erzielen konnten.

Kassiererin Roswitha Rottmeir trug den Kassenbericht vor, wobei Brigitte Froschmeier als Kassenprüferin fungiert hatte. Heinz Nefzger