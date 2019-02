Trauer um die gute Seele von Weichs

Günter Bürger im Alter von 89 Jahren gestorben. Über 60 Jahre hatte sich der bekannte Weichser ehrenamtlich in den Dienst der Kirche gestellt.

Schnell hat sich gestern die Nachricht in Weichs herumgesprochen: Günter Bürger ist in der Nacht von Sonntag auf Montag im Alter von 89 Jahren verstorben. Auch wenn der Junggeselle privat eher zurückgezogen lebte, gehörte er sicher zu den bekanntesten Personen in der Gemeinde – insbesondere in der Pfarrei samt Filialen.

Die Pfarrei, ja, das war die Heimat des gebürtigen Schlesiers, der erst in den vergangenen Monaten in seinem Kirchendienst aus gesundheitlichen Gründen mehr und mehr kürzer treten musste. Viele in Weichs wussten zwar, dass er im Krankenhaus war, doch sein Tod kam dann doch für viele überraschend.

Erst im vergangenen Jahr wurde der Verstorbene von der Pfarrei für die 60 Jahre, die er sich in den Dienst der Kirche gestellt hatte, geehrt. Damit war Günter Bürger sicher einer der dienstältesten Ehrenamtlichen der katholischen Kirche im gesamten Landkreis Dachau.

Alles begann mit dem Erwachsenen-Ministrantendienst. Weiter schmierte er früher sogar die Glocken am Kirchturm und half beim Putzen der Kirche samt dem großem Speicher. Bald übernahm Bürger bei den Messen, die noch in Lateinisch abgehalten wurden, die Lesung in Deutsch. Jahrelang sang er früher bei den Fronleichnamsprozessionen alle vier Evangelien. Nach dem Tod von Pfarrer Josef Niederhuber im Jahr 1962 wollte Günter Bürger mit dem Kirchendienst eigentlich aufhören. Doch dann konnte er Niederhubers Nachfolger Pfarrer Alfons Kuhnigk die Bitte um weitere Unterstützung nicht ausschlagen.

Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das 1965 endete, wählte die Pfarrei Weichs als eine der ersten Pfarreien in der Region einen Pfarrgemeinderat, dessen Vorsitz Günter Bürger 23 Jahre lang übernahm. Auch der nächste Pfarrer, Georg Reichl, setzte sofort auf die Mithilfe von Bürger, auf den er sich immer verlassen konnte – ebenso wie Dekan Peter Dietz in den vergangenen Jahren. Bürger hielt Wortgottesdienste in Weichs und den Filialen, übernahm 25 Jahre die Seelsorgebetreuung im Pro-Seniore-Wohnpark Ebersbach. Lange Zeit gehörte er auch der Kirchenverwaltung an, bildete auch schon mal die Ministranten aus und hielt – wenn nötig – Beisetzungen in der Nachbarpfarrei Vierkirchen.

Bürger war auch politisch aktiv. Er saß 18 Jahre lang für die CSU im Gemeinderat. Noch vor gar nicht langer Zeit half der ehemalige Lager-Abteilungsleiter bei Siemens trotz seines hohen Alters beim Austeilen der Kommunion, beim Einsammeln der Kollekte, war Lektor, hielt Rosenkränze, Andachten, Aussegnungen, Wortgottesdienste und übernahm – wenn nötig – auch kleine Mesnerdienste.

Für seine besonderen Verdienste wurde Bürger bereits 2001 von der Gemeinde mit der Weichser Bürgermedaille ausgezeichnet. Bei seinem 60. Jubiläum ließ er vor den Kirchenbesuchern in seiner unnachahmlichen, redseligen Art nochmal sein Leben Revue passieren. Dabei antwortete der „heimliche Weichser Pfarrer“, wie man ihn gerne nannte, auf die Frage, wie lange er noch für die Pfarrei aktiv sein will: „So lange mich der Herrgott noch lässt, werde ich gerne für meine Pfarrei tätig sein!“ Leider konnte er dies nicht mehr lange.

Der Verstorbene hinterlässt insbesondere in der Pfarrei eine große Lücke. Sein angestammter Platz auf der Seitenbank am Altar seiner so geliebten St.-Martin-Kirche wird für immer leer bleiben. Heinz Nefzger