Ukrainische Geflüchtete in der Realschule: Gut aufgehoben in der Willkommensklasse

Ukraine-Flaggen im Klassenzimmer: Darin sieht Lorz kein Problem. SYMBOLFOTO: DPA © DPA Deutsche Presseagentur

Sieben Schüler aus der Ukraine besuchen die Realschule in Weichs. Sie fühlen sich in der Willkommensklasse gut aufgehoben. Das liegt auch an zwei Glückstreffern.

Weichs – Sieben Schüler aus der Ukraine besuchen die Erzbischöfliche Theresia-Gerhardinger-Realschule Weichs. Sie lernen Deutsch als Zweitsprache, erhalten Unterricht nach dem ukrainischen Lehrplan und sollen schnell integriert werden, erklärt Schulleiterin Anita Aumüller-Menz. Aber auch zwei ukrainische Lehrkräfte können sich einbringen.

Als die ersten Anfragen von Gastfamilien im März 2022 an die Schulleitung der TGRS Weichs gerichtet wurden, sagte Anita Aumüller-Menz sofort zu, die ukrainischen Kinder in der Schule aufzunehmen. Mangels spezieller Lehrkräfte wurden sie zunächst im Regelunterricht aufgenommen: zwei Buben in einer 8. Klasse, ein Junge in der 6. Klasse, ein Mädchen in einer 5. Klasse, je nach Alter.

Obwohl die Weichser Schüler sich rührend um die ukrainischen Gäste kümmerten, war eine echte Kommunikation sehr schwierig: Mangels Deutsch- und Englischkenntnissen der ukrainischen Kinder konnte man sich nur mühsam mit Hilfe von Übersetzungsapps verständigen. Doch bald gelang es der Schulleiterin, eine ukrainische Lehrkraft anzuheuern.

Aumüller-Menz: „Wie leuchteten die Augen der Kinder beim ersten Kontakt mit der Ukrainisch sprechenden Lehrkraft!“ Wie sich herausstellte, sei die ukrainische Lehrkraft ein Glücksfall: Die Lehrerin habe sogar Schulen gegründet und viel mit dem dortigen Kultusministerium zusammengearbeitet. Keine zwei Wochen später war eine weitere Lehrkraft verpflichtet. Auch sie war ein Glücksfall: Sie stammt aus Weißrussland, lebt seit 20 Jahren in Deutschland und hat Germanistik studiert.

Anita Aumüller-Menz Schulleiterin nef © Nefzger

So konnte ab Anfang Mai ein Stundenplan in Betrieb gehen, der den geflüchteten Kindern rund zwölf Stunden Biologie, Geografie, Wirtschaft, Psychologie auf Ukrainisch bietet und dazu zehn Stunden Deutsch als Zweitsprache. In den verbleibenden Unterrichtsstunden nehmen die Kinder an ukrainischem Online-Unterricht teil bzw. besuchen die Weichser Regelklassen.

So haben die ukrainischen Kinder Kontakt zu ihrer heimatlichen Kultur und Sprache – sie sollen sogar ein ukrainisches Zeugnis erhalten –, werden aber auch gut integriert. Für die Kinder ist es – trotz allem – ideal: „Es entwickelt sich ein Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsgefühl und sie können ihre Ängste in der Willkommensgruppe besprechen.“

Mit dem Ende dieses Schuljahres endet jedoch der Gastschulstatus für die ukrainischen Kinder, und es gilt für sie im neuen Schuljahr die bayerische Schulpflicht. Sollten sie bis dahin noch nicht in ihre Heimat zurückgekehrt sein, müssten sie so gut Deutsch gelernt haben, dass sie dauerhaft einer Regelklasse zugewiesen werden können – möglicherweise auch einer anderen Schule. „In jedem Fall konnte die kirchliche Realschule in Weichs im Sinne des christlichen Menschenbildes Hilfe und Unterstützung leisten“, so Aumüller-Menz.

HEINZ NEFZGER