40-Tonner kippt bei voller Fahrt um: Autos fahren vorbei und helfen nicht – „Das ist strafbar“

Teilen

Stahl mit einem Gewicht von 14 Tonnen hatte der Lkw geladen. Im wahrsten Sinne Schwerstarbeit für die Helfer. © nef

Im Kreis Dachau hat sich am Montagfrüh ein Unfall mit einem 40-Tonner ereignet. Doch Autos fuhren vorbei, ohne zu helfen, wie ein Augenzeuge berichtet.

Kreis Dachau - Der Lkw mit türkischem Kennzeichen war gegen 6 Uhr im Landkreis Dachau von Weichs kommend unweit der Firma Cyclo unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf das Bankett geriet und umstürzte. Zu dem Zeitpunkt standen Michael Kottermeier und Daniel Lachner auf dem Cyclo-Parkplatz, mit Blick auf die Straße in Richtung Weichs. „Wir haben einen Knall gehört, das war wohl die Ladung. Dann kippte der Lastwagen langsam um“, berichtet Kottermeier.

40-Tonner kippt um: Autos fahren an Unfall vorbei – Keiner steigt aus und hilft

Die beiden zögerten keine Sekunde, sprangen ins Auto und fuhren los. „Auf dem Weg haben wir gesehen, dass zwei Autos einfach an der Unfallstelle vorbeigefahren sind“, berichtet Kottermeier. Zumindest einer der beiden habe sehen müssen, wie der Lkw umgekippt sei, und auch für den anderen sei klar zu erkennen gewesen, dass der Unfall sich gerade eben erst ereignet habe. „Die Lichter von dem Lastwagen brannten noch.“



(Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Kottermeier und Lachner hielten auf Höhe des Führerhauses an und kletterten hinauf. „Wir öffneten die Tür, gaben ihm die Hand und zogen ihn durch die Tür raus.“ Auch beim Herunterklettern vom gekippten Führerhaus halfen sie ihm. Glücklicherweise war der Fahrer nur leicht verletzt. „Ich finde es schade, dass die Autos daran vorbeigefahren sind“, so Kottermeier. Für ihn sei das völlig unverständlich. „Es hätte ja auch sein können, dass der Lkw-Fahrer einen gesundheitlichen Notfall, einen Schlaganfall oder so, erlitten hat, und deswegen von der Straße abgekommen ist.“

Wegen Unfall von 40-Tonner: „Unterlassene Hilfeleistung ist eine Straftat“

Christian Olschowsky, Leiter des Sachgebiets Verkehr bei der Polizei, erklärt, dass unterlassene Hilfeleistung eine Straftat ist: „Wer an einer Unfallstelle vorbeifährt – egal ob ein Radfahrer gestürzt ist oder bei einem Unfall auf der Autobahn, ohne Hilfe zu leisten, macht sich strafbar.“ Er empfiehlt, nach „gesundem Menschenverstand“ zu handeln: Wenn man an eine Unfallstelle kommt, hält man an, schaut, ob jemand verletzt ist, leistet Erste Hilfe, wählt den Notruf 110. Der Unfall am Montagfrüh ging glücklicherweise für den Lkw-Fahrer glimpflich aus. Michael Kottermeier und sein Kollege wählten den Notruf, nachdem sie dem Mann aus dem Führerhaus geholfen hatten.

40-Tonner kippt um – vermutlich 50.000 bis 80.000 Schaden

Die Feuerwehren aus Weichs und Vierkirchen nahmen als Erstmaßnahmen die Verkehrsabsicherung vor und sicherten die Ladungspapiere. Der Sattelschlepper war mit 14 Tonnen Stahlteilen beladen, die vor der Fahrzeugbergung erst umgelagert werden mussten. Das THW Dachau unterstützte dabei den Abschleppdienst mit einem Ladekran. Der Abschleppunternehmer, der mit einem Bergungsfahrzeug und zwei Autokränen angerückt kam, schätzt den Schaden am Sattelschlepper auf 50 000 bis 80 000 Euro. Die Straße war wegen der Bergungsarbeiten bis in den Nachmittag hinein gesperrt.



Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.

(Heinz Nefzger)