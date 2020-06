72-jährige BMW-Fahrerin kracht mit 1,8 Promille in Brückengeländer

Am Samstag kam es zu einem Auffahrunfall. Bevor die Geschädigte die Personalien austauschen konnte, gab die 72-Jährige Gas und krachte in ein Brückengeländer.

Ebersbach –Ein leichter Auffahrunfall in Ebersbach (Gemeinde Weichs) hat am Samstag den Einsatz eines Krans und der Feuerwehr zur Folge gehabt. Zudem brachte der Unfall eine Trunkenheitsfahrt ans Licht.

Gegen 13 Uhr wollte eine Audi-Fahrerin in Ebersbach von der Moosstraße nach rechts in die Hauptstraße einbiegen und hielt dafür an der Einmündung an. Eine hinter ihr fahrende 72-jährige BMW-Fahrerin bemerkte das wohl zu spät, wie die Polizei mitteilte, und fuhr leicht auf den Audi auf.

Die Audi-Fahrerin bog nach dem Anstoß nach rechts in die Hauptstraße ein und blieb dort stehen, um die Personalien auszutauschen. Doch die BMW-Fahrerin beschleunigte plötzlich wieder, fuhr geradeaus über die Hauptstraße und den gegenüberliegenden Gehweg und blieb anschließend in einem Brückengeländer über einem kleinen Bachlauf stecken. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

Die Polizei entdeckte dann die Ursache für den Unfall: Die Beamten fanden während der Unfallaufnahme mehrere leere alkoholhaltige Getränkeflaschen im Auto der 72-Jährigen. Ein bei der BMW-Fahrerin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Alkoholwert von etwa 1,8 Promille, weshalb sich die Dame nach der Unfallaufnahme einer Blutentnahme unterziehen und ihren Führerschein abgeben musste.

Da sich das Fahrzeug der älteren Dame regelrecht im Brückengeländer verkeilt hatte, musste es mit einem Kran geborgen werden. Die Unfallstelle wurde von der Feuerwehr Weichs abgesichert, die sich anschließend auch um die sichere Absperrung des Brückengeländers kümmerte.

dn