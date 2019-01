Traditioneller Hoagartn begeistert das Publikum

Auch in diesem Jahr haben die Verantwortlichen im VdK-Ortsverband ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Gruppen für den traditionellen Hoagartn bewiesen.

Weichs – Gewissermaßen als Entgegenkommen gegenüber den Weichsern, von denen viele dem VdK Indersdorf angehören, findet seit sechs Jahren zum Jahresanfang ein Hoagartn des Indersdorfer Ortsverbandes in Weichs statt. Wie beliebt diese Veranstaltung der großen VdK-Indersdorf-Familie mittlerweile ist, bezeugte der gut gefüllte große Bürgerhaussaal mit rund 160 Besuchern.

Der Dank der VdK-Vorsitzenden Erika Moor galt deshalb allen, die auch diesmal wieder mitgeholfen haben, den Hoagartn zu organisieren und durchzuführen. Unter anderem hatten wieder zahleiche Bäckerinnen für ein großzügiges Kuchenbuffet gesorgt.

Auch diesmal hatten die Verantwortlichen im VdK-Ortsverband ein glückliches Händchen bei der Auswahl der Gruppen bewiesen. Rund zwei Stunden lang unterhielten sie die Besucher mit unverwechselbaren bayerischen Musikstücken, Liedern, kleinen Geschichten und Versen. Da war einmal das Duo „Knöpf und Soatn“ aus München, das mit Ziach, Gitarre und Okarina nicht nur nette Lieder, sondern auch einige besondere Münchner Couplets in seinem Repertoire hatte.

Mit fünf jungen Blasmusikern waren die Seratiner aus Hirtlbach und Umgebung vertreten. Sie spielten feine Volks- und Tanzlmusik, so etwa den bekannten Maxglaner Marsch. Nette Gitarrenstücke spielte Anja Ostenoff aus Indersdorf.

Zu einem festen Bestandteil des Programms ist mittlerweile die Kindergruppe des Trachtenvereins D’Kreuzbergler Weichs geworden, die von Herbert Drieschner an der Ziach begleitet wurde. Von ihnen waren zusammen mit Jugendleiter Werner Lamprecht zum Beispiel der bekannte Sterntanz und der Kikeriki zu sehen.

Premiere hatte an diesem recht kurzweiligen Hoagartn-Nachmittag der Musiker Peter Wirth aus Erlhausen. Er führte erstmals mit lustigen Anmerkungen und Witzen durch das Programm. Nicht nur die Musiker zeigten ihre Gesangskünste, auch das Publikum wurde immer wieder zum Mitsingen animiert. Bei Liedern wie „Hans bleib do“ und „Wann i mein Huat ins Wasser schmeiß“ unterstützten die Zuhörer die Musiker stimmgewaltig.

Der VdK-Hoagartn bewies wieder, dass das bayerische Brauchturm in Form von Musik, Gesang, Sprache und Tanz nicht nur lebt, sondern der viele Beifall zeigte, dass es beim Publikum bestens ankommt. Erika Moor gab auch schon die nächste Veranstaltung des VdK Indersdorf bekannt. Am Sonntag, 10. März, findet um 11 Uhr beim Gasthaus Doll in Ried die Jahresversammlung statt.

nef