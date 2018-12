VdK feiert 70-jähriges Bestehen

Am Neujahrstag werden es 70 Jahre, dass der VdK-Ortsverband Weichs gegründet wurde. Im Heimatbuch der Gemeinde ist nachzulesen, dass die Gründungsversammlung am 1. Januar 1949 im ehemaligen Gasthaus Bücherl stattfand.

Die Abkürzung VdK stand für Verband der Hörbeschädigten, Sozialrentner und Hinterbliebenen. Im Gegensatz zum damaligen Krieger- und Soldatenbund, wo jeder Kriegsteilnehmer oder Bundeswehrsoldat Mitglied werden konnte, waren im VdK früher nur Kriegsgeschädigte vertreten.

Zum Vorsitzenden wurde Georg Rieger gewählt, zu seinem Stellvertreter Josef Steinherr. Adolf Nebl übernahm das Amt des Kassiers, Zenta Beck, das der Schriftführerin. Emilie Reiter stellte sich als Hinterbliebenenvertretung zur Verfügung. Beisitzer waren: Xaver Reiter, Leo Wagner, Therese Karst und Josef Erlewein.

Als der vorletzte Vorsitzende Franz Richter starb, „schlief“ der Verein längere Zeit ein. Als sich dann Erwin Rottenfußer überreden ließ, den Vorsitz zu übernehmen, stellte er bald fest, dass es praktisch kein Vereinsleben mehr gab.

Wegen äußerst geringem Interesse von Seiten der Mitglieder an mehrfach einberufenen Versammlungen, löste er schließlich den Verein vor etlichen Jahren auf.

Manche Mitglieder schlossen sich daraufhin den umliegenden Ortsverbänden in Indersdorf und Vierkirchen an. In Indersdorf, dessen Ortsverband mittlerweile bald 700 Mitglieder zählt, sind derzeit rund 150 aus Weichs und den Ortsteilen angemeldet. Die Vorsitzende Erika Moor freut sich, das gerade in den vergangenen Jahren von der Nachbargemeinde immer wieder neue Mitglieder hinzugekommen seien.

Seit einiger Zeit hält sie deshalb auch einmal jährlich einen VdK-Hoagarten im Weichser Bürgersaal ab, der sich großer Beliebtheit erfreut. Der nächste findet am 19. Januar um 14 Uhr statt.

Leider gibt es zur Geschichte des früheren Weichser Ortsverbandes nur noch ganz wenige Unterlagen. Darunter ist ein Zeitungsbericht aus dem Jahr 1957, in dem über die Fahnenweihe berichtet wird. Die Fahne selbst, die einen Ehrenplatz im Rathaus gefunden hat, ist noch vorhanden.

Was die Mitgliedschaft betrifft hat sich allgemein einiges geändert. Mit bundesweit rund 1,9 Millionen Mitgliedern ist der VdK der größte Sozialverband in Deutschland. Deshalb ist der Verband eine starke Lobby für Rentner, Menschen mit Behinderung, chronisch Kranke, Pflegebedürftige und deren Angehörige, Familien, ältere Arbeitnehmer und Arbeitslose. Die Fachkompetenz des VdK ist das Sozialrecht. Der Sozialverband versteht sich als Anwalt sozial benachteiligter Menschen und kämpft für soziale Gerechtigkeit. Heinz Nefzger