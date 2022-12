Was das Herz begehrt: Großes Angebot und viele Besucher beim Christkindlmarkt

Dichtes Gedränge herrschte vor dem Podium, auf dem der Nikolaus vorlas. © Heinz Nefzger

Der dritte Adventssonntag steht in Weichs stets im Zeichen des Christkindlmarktes. Nachdem dieser wegen Corona zuletzt zweimal ausfallen musste, war die Freude an der vorweihnachtlichen Veranstaltung besonders groß, was sich in der Vielzahl an Besuchern widerspiegelte.

Weichs - Das Areal mit dem großen Christbaum zwischen Kirche, Kloster und denkmalgeschütztem Lechenbauer-Haus bot eine stimmungsvolle Kulisse. Rechtzeitig hatte sich dazu auch Schnee angesagt. Mit dem Anschießen, das die Böllerschützen vornahmen, und einem Grußwort von Bürgermeister Harald Mundl wurde der Christkindlmarkt eröffnet.

Die Angebote der 13 Standlbetreiber, darunter örtliche Vereine, Organisationen, das Kloster und Privatpersonen, waren wieder vielfältig. So gab es unter anderem Bienenprodukte, kunstvolle Keramik, Christbäume, handgefertigten Schmuck, den Weichser Kalender, selbstkreierten Schmuck, Täschchen, Marmelade, Liköre und Weihnachtsschmuck, Geschenkartikel aus Filz, Stoff und Überraschungspäckchen.

Natürlich kam auch das Kulinarische nicht zu kurz. Ob Pustapfanne bei den Schützen, Schweinsbratwürstln bei der Tennisabteilung, Gegrilltes von den Fußballern, Kuchen von den Tischtennislern, Rahmfleckerl von einer Mädchengruppe, die Köstlichkeiten kamen bei Jung und Alt gut an. Natürlich lag auch der Duft von Glühwein und Punsch in der Luft.

Allerliebst: Die Bläserklasse 6a der Theresia-Gerhardinger-Realschule. © Heinz Nefzger

Nach längerer Zeit war für die Kinder wieder ein Christkindlpostamt aufgestellt, an dem viele Briefe ans Christkind eingingen. An einem Wunschschleifenbaum wurden Wünsche angebracht.

Der Weichser Christkindlmarkt ist auch für sein musikalisches Rahmenprogramm bekannt. So brachten der St.-Martin-Kindergarten unter der Leitung von Schwester Gunda Reichold, die Bläserklasse 6 a der Theresia-Gerhardinger-Realschule unter der Leitung von Gerlinde Hachinger-Hingl und die Blaskapelle Langenpettenbach weihnachtliche und adventliche Lieder vor.

Überraschungspäckchen bereiteten beim Christkindlmarkt Freude. © Heinz Nefzger

Die Kinder lauschten im Pfarrheim netten Geschichten, die von Ute und Torsten Weidig-Gesang vorgelesen wurden. Mit großen Augen warteten die Kleinen wie immer auf den Besuch des Nikolauses, der diesmal nicht nur mit einigen Engerln sondern auch mit dem Knecht Ruprecht in einer Pferdekutsche vorfuhr. Für alle hatte er von der Gemeinde gestiftete Päckchen dabei.

Besonders stimmungsvoll wurde es, als nach Einbruch der Dunkelheit die Standl in hellem Glanz erstrahlten. Der Weichser Christkindlmarkt war für die vielen Besucher wieder das, was er schon vor der Pandemie war, ein vorweihnachtliches Fest, ein Treffpunkt in stimmungsvoller Atmosphäre.

Heinz Nefzger