Autokonzerte in Weichs

Jetzt ist es amtlich, die Weichser Firma TW-Veranstaltungstechnik von Thomas Wild, die wegen der Coronakrise in arge Auftragsnot geraten ist, darf nun offiziell auf dem Freizeitgelände beim Gewerbegebiet Autokonzerte veranstalten.

VON HEINZ NEFZGER

Weichs – Für die ersten Autokonzertehaben bereits etliche bekannte Künstler ihr Kommen zugesagt. Den Auftakt macht am Samstagabend, 13. Juni. die Rienstal Musi. Es handelt sich dabei um eine junge „Tanzlmusi“-Gruppe aus dem Dachauer Hinterland. Ihre Musikrichtung ist eine Mischung aus traditioneller Tanzlmusik und pfiffigen Oberkrainern. Dabei gibt die Rienstal Musi den Stücken mit eigenen Arrangements und Kompositionen eine eigene Note. Diese Art der modernen bayerischen Tanzlmusik läuft im südlichen Bayern bereits auf jeder Veranstaltung. Im Norden Münchens hingegen hörte man bisher diese Musik nur auf der Brass-Wiesn.

Nach der Rienstal Musi folgen: am 21. Juni derBauchredner Sebastian Reich & Amanda (stets Stargäste beim Frankenfasching), am 4. Juli Katharina Ritter mit einer Geschichtenerzählung sowie am 5. Juli dasKabarett Obacht mit Rolf Miller. Danach sind vorerst unter anderem ein bayerisch-böhmischer Frühschoppen mit der Stoakirchner Blaskapelle und ein Auftritt der Kult Band Ois Easy geplant.

Für bis zu 60 Pkw-Stellplätze (in den Autos dürfen je bis zu 5 Personen aus maximal 2 Haushalten sitzen) gibt es auf dem Festplatz im Gewerbegebiet – mit vorschriftsmäßigem Mindestabstand von 1,5 Metern zum nächsten Auto. SUVs und Kleinbusse sind auch willkommen. Diese werden aber in der hinteren Reihe platziert, damit die Besucher auch aus kleineren Fahrzeugen heraus noch eine gute Sicht auf die Bühne haben. Die Zuweisung der Stellplätze erfolgt durch Ordner in Reihenfolge des Einlasses.

Auf Wunsch gibt es auch Brotzeitpakete und Getränkearrangements. Auch Naschpakete, etwa Popcorn und Mandeln, sind erhältlich. Der Ton kommt über das Autoradio ganz einfach ins Fahrzeug.

Infos zum Autokonzert

Näheres über den Ablauf, Tickets, Brotzeit sowie Bestellungen gibt es unter www.autokonzerte-weichs.de oder per Mail an info@ autokonzerte-weichs.de. Außerdem kann man sich über Telefon 0 81 36/22 94 51 informieren.