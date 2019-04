Jugendsozialarbeit in vollem Umfang möglich

Die Gemeinde Weichs schafft einen Bauwagen an. Weil dann ein Büro aus der Schule ausgelagert werden kann, kann die Jugendsozialarbeit an der Schule in vollem Umfang aufrecht erhalten werden.

Weichs – Im Namen der Mittagsbetreuung, der Jugendsozialarbeit an der Grundschule und des Schulkollegiums hatte Rektorin Alexandra Wolff an die Gemeinde den Antrag gestellt, einen Bauwagen anzuschaffen, in dem das Büro der Jugendsozialarbeit untergebracht werden kann. Dieser Bauwagen, ausgestattet mit Stromanschluss, Heizung, PC-Arbeitsplatz mit Internetzugang und einem Besprechungsplatz, solle am hinteren Anbau der Schule vor der Mittagsbetreuung aufgestellt werden.

Wie Wolff mitteilte, seien die räumlichen Bedingungen für die Mittagsbetreuung, die Jugendsozialarbeit und die Schule sehr begrenzt. Aktuell nutzen schon 91 von 160 Kindern die Mittagsbetreuung. Wegen der großen Nachfrage würden im kommenden Schuljahr zehn bis 15 Eltern keinen Betreuungsplatz erhalten, weil kein Raum für die Betreuung zur Verfügung steht. Stünde der Bauwagen zur Verfügung, könnte der Büroarbeitsplatz von Jugendsozialarbeiterin Sabrina Janssen, in dem das „Mini-Büro“ (ohne Lärmschutz, nur Pressspanwände, deshalb sind kaum vertrauliche Gespräche möglich) und das Büro von Birgit Madre von der Mittagsbetreuung integriert sind, ausgelagert werden. Der Raum könnte dann zur Betreuung der Kinder genutzt werden.

In zwei bis drei Jahren, wenn das Kinderhaus fertig ist, könnte man den Bauwagen für die Gemeindejugendarbeit nutzen, was die bei der Gemeinderatssitzung anwesende Gemeindejugendpflegerin Elisabeth Moor sehr begrüßen würde.

Sabrina Janssen ist seit zweieinhalb Jahren als Jugendsozialarbeiterin als Teilzeitbeschäftigte 21 Stunden pro Woche als Bindeglied zwischen Schule und Jugendhilfe an der Schule tätig. Bürgermeister Harald Mundl (WBV) teilte mit, dass etwa die Hälfte der 160 Schüler oder deren Eltern die Jugendsozialarbeit in Anspruch nähmen. Obwohl man eine kleine Gemeinde ist, sagte Martin Hofmann (CSU), stehe Weichs nach einer Sozialanalyse des Landkreises beim Bedarf der Jugendsozialarbeit weit oben.

Sabrina Janssen erklärte auf Nachfrage zur Situation, dass sie vor allem kontaktiert werde, wenn es um Streitigkeiten unter Schülern geht. Dann folgten aber schon familiäre Probleme.

Dem Gemeinderat lagen von der Verwaltung zwei Varianten für die Anschaffung eines Bauwagens vor, einmal für rund 35 000 und einmal für rund 20 000 Euro. Generell sahen die Gemeinderäte die Notwendigkeit, die räumlichen Gegebenheiten zu verbessern. Doch über das Wie wurde diskutiert. Florian Betz (WBV) fand die Kosten zu hoch. Er schlug vor, das Büro übergangsweise in das nahe gelegene Bürgerhaus zu verlagern, wo der Sportverein ein Geschäftszimmer mit allen nötigen Anschlüssen hat. Das Zimmer werde nur wenig genutzt. Sabrina Janssen lehnte dies ab. Der Standort müsse an der Schule liegen, die Kinder sollten nicht die Straße überqueren müssen. Auch ein Vorschlag von Betz, einen Kellerraum in der Schule zu nutzen, fand keine Zustimmung. Das ist arbeitsschutzrechtlich nicht zulässig, wenn es sich um eine längerfristige Nutzung handelt.

Der Gemeinderat beschloss schließlich einstimmig, dass ein günstiger Bauwagen gesucht werden soll, der den Ansprüchen entspricht.

