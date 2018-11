Enkel (30) und Opa (96) am selben Tag zu Grabe getragen - das ist der Grund

Johannes Bersenkowitsch und Josef Weingärtner aus Weichs waren Enkel und Opa. Sie starben kurz nacheinander. Nun wurden sie am selben Tag zu Grabe getragen.

Weichs – Es ist schon schwer genug, wenn man einen geliebten Menschen zu Grabe tragen muss. Gleich zwei aber an einem Tag, noch dazu Enkel und Opa, die sich so mochten – das mussten die Angehörigen von Johannes Bersenkowitsch und Josef Weingärtner aus Weichs ertragen. Nur einen Tag nach dem Tod des 30-jährigen Johannes, der aufgrund eines angeborenen Herzfehlers starb, schloss auch sein Großvater, der im Haus nebenan wohnte, im Alter von 96 Jahren für immer die Augen.

Enkel und Opa sterben kurz nacheinander: Trauerfeier in Weichs (Bayern)

Bei der würdigen Trauerfeier in der vollen St. Martins Kirche, die von Bläsern der Blaskapelle Schwabhausen feierlich umrahmt wurde, ließ Gemeindereferentin Elisabeth Gilliar das Leben der in so unterschiedlichem Alter Verstorbenen Revue passieren. Josef Weingärtner wurde in Dunakömlöd in Ungarn geboren. Dort wuchs er zusammen mit sechs Geschwistern auf. Als junger Soldat verlor der gelernte Maurer mit 21 Jahren ein Bein. Nach dem Krieg kam die Flüchtlingsfamilie nach Weichs, wo sie sich mit viel Fleiß und Sparsamkeit 1955 ein eigenes Haus bauten. 1960 heiratete der bei seinem Tod älteste Weichser Gemeindebürger seine, aus dem Bayerischen Wald stammende Frau Maria, die leider bereits 2009 verstarb. Zusammen zogen sie drei Töchter groß. Neben dem Garten war die Volksmusik seine große Leidenschaft. Bis ins hohe Alter fuhr er mit seiner Klarinette und dem Akkordeon, beide Instrumente beherrschte er hervorragend, zu Musikantentreffen im Landkreis. Sogar bei seiner Feier zum 90. Geburtstag spielte Josef Weingärtner noch selbst auf. Er konnte sich über vier Enkelkinder freuen.

Bayern: Johannes stirbt im Alter von nur 30 Jahren fast gleichzeitig mit seinem 96-jährigen Opa

Eines ist nun fast gleichzeitig mit ihm gestorben: Johannes, das einzige Kind von Josef und Ulrike Bersenkowitsch, im Alter von nur 30 Jahren. Mit einem angeborenen schweren Herzfehler war seine Lebenserwartung schon bei der Geburt nicht hoch. Doch wie er dann sein Leben bis zu seinem Tod stets mit Zufriedenheit meisterte, hatte großen Respekt verdient. Trotz seiner gesundheitlichen Einschränkung schaffte er die Mittlere Reife. Wenn er auch selbst keinen ausführen konnte, der Sport bedeutete für Johannes sehr viel im Leben. Als „Fernsehsportler“ begeisterte er sich für fast alle Sportarten.

Am wichtigsten war für ihn dabei aber uneingeschränkt der FC Bayern. Opa Josef und Enkel Johannes waren stets ein Herz und eine Seele. Ein besonderer gemeinsamer Mittelpunkt war für sie Hündin Paula, mit der sie viel Freude hatten.

Der Tod von Johannes Bersenkowitsch kam für die Angehörigen genauso überraschend wie der seines Opas, wenn der auch schon altersschwach war. Beide sind zu Hause gestorben. Sie lebten in zwei Häusern nebeneinander – und fanden nun gemeinsam im Familiengrab auf dem Weichser Pfarrfriedhof ihre letzte Ruhe.

Heinz Nefzger

