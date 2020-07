BMW fliegt über Weiher und überschlägt sich

Ein BMW-Fahrer ist am Mittwochabend zwischen Vierkirchen und Weichs von der Straße abgekommen und überschlug sich. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte aber später von der Polizei zuhause angetroffen werden. Er war alkoholisiert.

Weichs - Gegen 21.30 Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem BMW auf der Kreisstraße DAH 11 von Vierkirchen in Richtung Weichs. In einer Linkskurve, auf Höhe Albertshof, kam das Fahrzeug nach rechts von der Straße, wie die Polizei mitteilte. Der BMW flog über einen angrenzenden Weiher und überschlug sich anschließend. Ein Anwohner hörte den Unfall und verständigte die Polizei. Der Lenker verließ bis zum Eintreffen der Beamten die Unfallstelle, die Adresse des 38-Jährigen konnte jedoch ermittelt werden. Die Polizeibeamten trafen den Autofahrer zu Hause an und stellten mit über 1,2 Promille eine deutliche Alkoholisierung fest. Der leicht Verletzte musste ins Klinikum Dachau verbracht werden, dort wurde auch gleich eine Blutentnahme durchgeführt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro.

dn