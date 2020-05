Neue Weichser Räte vereidigt

Mit elf bewährten und fünf neuen Gemeinderäten begann die dritte Amtsperiode von Bürgermeister Harald Mundl (WBV). Coronavirus-bedingt fand die konstituierende Sitzung im großen Bürgersaal statt.

Weichs – Mundl wünschte den Neuen viel Spaß im Ehrenamt, „das allerdings auch mit einer sehr großen Verantwortung verbunden ist“, betonte er. „Wir entscheiden über die zukünftigen Belange in unserer Gemeinde. Es kommen sehr spannende und wichtige Aufgaben in den folgenden sechs Jahren auf uns zu. Zu nennen sind hier sicherlich die Fertigstellung unseres Kinderhauses sowie der sinnvolle Einsatz unserer Finanzmittel in der derzeitigen Corona-Krise. Unser Gemeinderat hat sich in den vergangenen sechs Jahren ausgezeichnet durch ein aktives Miteinander, und das Ergebnis der letzten sechs Jahre kann sich daher durchaus sehen lassen. Es ist ein besonderes „Wir-Gefühl“ im Gemeinderat entstanden, und dieses Wir möchte ich gerne auch fortsetzen!“

Vereidigt wurden Magdalena Schuster und Jörg Achter (Bündnis 90/Grüne), deren Gruppierung erstmals im Gemeinderat vertreten ist, Johann Westermeier junior (CSU) sowie Basti Brummer und Heinz Nefzger junior (jeweils WBV).

nef