Große Trauer um Wolfgang Schmutz: „Ich habe ein Leben mit Glaube und Liebe leben dürfen“

Teilen

Wolfgang Schmutz starb im Alter von 89 Jahren. © nef

Im Alter von 89 Jahren ist Wolfgang Schmutz gestorben. Er war „Beim Baur“, dem einst größten Hof von Fränking, daheim und bewirtschafte diesen. Als Schmutz 2011 schwer erkrankte und drei Monate im Koma lag, konnte niemand ahnen, „dass er noch gute elf Jahre haben wird“, so sein Sohn Reinhard voller Dankbarkeit. Jetzt ging bei ihm aber die Kraft zu Ende.

Fränking ‒ Eine große Trauerschar nahm bei der Trauerfeier im familieneigenen Veranstaltungssaal Grafenstadl in Fränking teil, bevor der Verstorbene im Familiengrab auf dem Friedhof in Eichstock seine letzte Ruhe fand. Sein Wunsch war es, dass die Trauerfeier von seinem Sohn Reinhard vorgenommen wird. Unterstützt wurde Reinhard von seinen fünf Geschwistern, die Gebete vorlasen und musizierten. Dabei ließen sie das Leben ihres Vaters nochmals Revue passieren.

Schmutz war ein Landwirt, der in seinem Betrieb immer neue Innovationen im Blick hatte. 1982 gab er die konventionelle Landwirtschaft, die er von seinen Eltern übernommen hatte, auf und machte den Hof zur Hühnerfarm mit 26 000 Legehennen und 35 000 Tieren in der Junghennenaufzucht. Die Farm ist längst aufgegeben worden – genauso wie die zwischenzeitlich angelegte Heidelbeerplantage.

Nebenher erwarb Schmutz den Verlag Proclama für christliche Bücher, der später zu einem Bürohandel ausgebaut wurde. Zwischenzeitlich ging er für ein paar Jahre nach Kanada, wo er mit zwei seiner Brüder eine große Farm erwarb.

Neben Familie und Arbeit stand bei Schmutz immer auch der Glaube im Mittelpunkt. Mit 18 Jahren absolvierte bei einer Organisation der Mennoniten ein Austauschjahr in den USA und arbeitete auf Farmen.

Rund 50 Jahre prägte Schmutz die Mennoniten-Geschichte in Eichstock mit. Er war lange Zeit „Ältester“, also Mit-Leiter der Mennoniten-Kirchengemeinde von Eichstock. Einst besuchte er auch die Europäische Mennonitische Bibelschule Bienenberg in der Schweiz und gründete in Deutschland die Mennonitische Heimatmission, die sich dafür einsetzt, neue christliche Gemeinden zu gründen.

Schmutz lud bekannte Persönlichkeiten in verschiedene Orte des Landkreises ein, die dann in Gesprächsrunden über ihren Glauben berichteten. So war etwa der einstige brasilianische Fußballstar Jorginho, der damals beim FC Bayern spielte, zu Gast.

Vor etlichen Jahren entfernte sich Schmutz aber von der Glaubensgemeinschaft der Mennoniten, denn Konfessionen hatten für ihn irgendwann keine Bedeutung mehr. Stattdessen traf er sich fast bis zu seinem Tod mit Interessierten bei sich zu Hause, um mit ihnen Texte aus der Bibel zu besprechen. „Dabei hat er Menschen im Alltag begleitet und ihnen bei Problemen Halt gegeben“, erinnert sich Sohn Reinhard.

Er schrieb eine Autobiographie und diskutierte mit FC-Bayern-Spielern

Unter dem Titel „Schön war’s“ hat Schmutz zusammen mit seiner Enkelin Emily seine Lebensgeschichte niedergeschrieben. Die Nachkommen werden darin sicher öfters lesen und sich dabei an einen besonderen Menschen erinnern.

Um Wolfgang Schmutz trauern insbesondere seine Frau Gudrun, mit der er 64 Jahre glücklich verheiratet war und die sich bis zum Schluss sich rührend um ihn kümmerte, sowie die sechs Kinder, 17 Enkel- und neun Urenkelkinder.

Beim Begräbnis von Wolfgang Schmutz wurde der Zusammenhalt der Großfamilie wieder besonders deutlich, auch wenn die Familienmitglieder teilweise weit verstreut leben.

Am Ende der Trauerfeier war ein Zitat des Verstorbenen zu hören: „Ich habe ein wunderschönes Leben mit Höhen und Tiefen, einigen Spannungen, aber vor allem mit Glaube und Liebe leben dürfen, wofür ich sehr dankbar bin.“ Heinz Nefzger

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.