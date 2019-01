Das Mesner-Mobilvon Weichs

Das Papa-Mobil ist weltbekannt. Eine ähnliches Gefährt ist in Weichs auch im kirchlichen Dienst im Einsatz: das sogenannte Mesner-Mobil.

Weichs – Das Papa-Mobil, einst nach einem Attentat auf Papst Johannes Paul II. zu dessen Sicherheit eingeführt, ist weltbekannt. Eine ähnliches Gefährt ist in Weichs ebenfalls im kirchlichen Dienst im Einsatz: das sogenannte Mesner-Mobil, wie es Mesner Josef Heilander gerne nennt. Besonders heuer ist es wegen der starken Schneefälle schon oft von morgens bis abends im Einsatz gewesen.

Mesner Josef Heilander dankt rückwirkend immer noch Pfarrer Georg Reichl, dass dieser die Anschaffung des Universaltraktors für das Rasenmähen und den Winterdienst genehmigt hat. Heilander erinnert sich noch gut daran, wie Reichl sagte, „dass nicht nur die Menschen, für die Sie den Winterdienst verrichten, sondern auch Sie selbst vor Regen, Schnee und Wind geschützt sein sollen“.

„Ein derartiges Fahrzeug mit spezieller Dachkabine haben nicht viele Pfarreien“, betont Heilander. Er hat aber auch ein besonders großes Betreuungsgebiet: Kirche, Pfarrhof, Pfarrheim, St.-Martin-Kindergarten, Fußwege an der Schulstraße sowie am Pfarrerberg, den Friedhof und an Sonn- und Feiertagen auch noch den Parkplatz vor dem Kloster, der dann immer von den Kirchenbesuchern benutzt werden darf.

Der Weichser Mesner, der für sein vielseitiges handwerkliches Geschick bekannt ist, hat sein Mesner-Mobil sogar selbst noch mit einer speziellen Halterung für Besen, Schneeschaufel und Bürste – hinten beim Salzstreuer – etwas „aufgerüstet“, wie er sagt. Damit ist er für Arbeiten der verschiedensten Art stets bestens vorbereitet.

